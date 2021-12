Luna Skye (Les Marseillais) hospitalisée : un médecin tente de l'opérer de force, "il me disait de me taire..."

Luna Skye n'est toujours pas sortie d'affaire. Bien au contraire, la candidate de télé-réalité récemment vue dans Les Marseillais vs Le Reste du monde vit même un véritable cauchemar. Toujours hospitalisée dans un établissement de Los Angeles pour une septicémie, la jolie blonde rencontre de grosses déconvenues.

"J'ai eu des moments atroces. Les conditions ici c'est n'importe quoi. Je me suis retrouvée plein de fois à faire des perfusions seule avec la boule au ventre. De me dire que si je rate, je risque ma vie. Tous les soirs je m'endors en me demandant si je vais me réveiller. C'est une sensation horrible", a-t-elle partagé avec sa communauté Instagram lundi 13 décembre 2021 après plusieurs jours de silence. Et de continuer : "Il s'est passé beaucoup de moments que je n'arrive pas encore à digérer. Ça me fait me renfermer sur moi-même. J'ai du mal à communiquer avec mes proches..."

Luna Skye a toutefois bien réussi à se confier lors d'un live avec le blogueur Marc Blata lors duquel elle a fait part d'un épisode tout particulier qui fait froid dans le dos. "Pendant que j'étais en crise de septicémie, un médecin est venu dans ma chambre, alors qu'on devait aller en salle stérile pour m'opérer, contre le gré de tous les autres médecins il est venu avec des scalpels. Il a commencé à mettre une couette chirurgicale sur moi, à me dire de me retourner et il a voulu m'opérer, j'ai commencé à crier et il me disait de me taire", a-t-elle raconté des trémolos dans la voix. Fort heureusement, les cris de Luna ont fini par se faire entendre et ce fameux médecin a été stoppé. C'est donc avec un grand soulagement que la belle blonde a annoncé qu'elle serait rapatriée en France dès ce mercredi pour être suivie dans un hôpital français.

Ils disent qu'il faut couper la fesse...

Mais la santé de l'ex de Paga ne risque pas de s'améliorer aussi facilement. Et pour cause, Luna est infectée par une bactérie qui se loge dans le produit des injections qu'elle a reçu pour augmenter son volume de fesse. Un produit qu'il est impossible pour l'heure de débarrasser de son corps. "C'est un produit qu'on sait injecter mais qu'on ne sait pas retirer, ce n'est pas comme des implants. C'est un nouveau produit et il n'y a jamais eu de cas où il fallait le retirer. Ils disent qu'il faut couper la fesse entièrement et gratter et refermer la fesse", a-t-elle expliqué. En attendant, Luna Skye continue de suivre ses traitements.

Lors de ce live, l'ancienne candidate de télé-réalité Émilie Amar était également présente. La jeune femme souffre du même problème depuis un moment maintenant et son corps ne résiste plus sans ses médicaments. Dangereux pour son organisme, ces derniers lui ont fait perdre beaucoup de poids (elle ne pèse plus que 45 kg) et on endommagé son foie. Elle risque désormais une greffe...