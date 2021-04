Paga (Les Marseillais) a poussé sa petite-amie à subir une intervention esthétique : elle regrette

Cette année, la nouvelle saison des Marseillais est explosive. Dès les premiers épisodes, les candidats ont été confrontés à de nombreux problèmes. Jessica Thivenin et Julien Tanti ont notamment eu un règlement de comptes très commenté, mais c'est leur fraté Paga Neuron qui rencontre aujourd'hui des ennuis. Et pour cause, le jeune homme de 33 ans a délibérément trompé sa petite-amie Luna Skye lors du tournage avec une dénommée Léna. Et alors que l'histoire ne dit pas encore si Paga a réussi à se faire pardonner, celle qu'il a trahi ne se prive pas de commenter les épisodes sur ses réseaux sociaux. Dernièrement, elle a même fait des révélations étonnantes autour de son couple avec le DJ.

En effet, Luna Skye a expliqué avoir été complexée sur son physique par Paga dès le début de leur relation. À tel point que la belle blonde a accepté de subir une intervention de médecine esthétique. "J'ai eu surtout un truc assez relou. Je suis allée chez le dentiste, je suis allée me faire refaire toutes les dents là en haut. Parce que justement, quand j'ai rencontré Paga, il faisait que de me dire, 'Ouais, tu devrais trop te faire mettre des facettes. Tu serais trop belle'. Forcément, quand on te répète ça tous les jours, bah tu commences un peu à complexer", a-t-elle confié via ses stories Instagram.

Malheureusement pour Luna, l'expérience ne s'est pas déroulée comme elle l'avait espéré. "Tu te dis que tu devrais le faire, donc je l'ai fait, je suis allée chez le premier venu. On m'a mal conseillé, c'était au Mexique. Et je me suis retrouvée avec des facettes qui se décollaient, enfin bref, un enfer", a-t-elle ajouté. Résultat : Luna s'est rendue compte qu'elle aurait mieux fait de s'abstenir. "Je regrette mes dents naturelles, je regrette je n'aurais jamais dû écouter. Je pense que j'aurais dû m'écouter moi-même. Parce que je pense qu'elles étaient très bien, et de toute manière, il n'y a rien de mieux que les dents naturelles."