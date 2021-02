Jessica Thivenin en froid avec les Tanti : Manon Marsault s'agace de "passer pour la méchante"

Les problèmes arrivent du côté des Marseillais ! La nouvelle saison vient de débuter sur W9 lundi 22 février 2021 et Jessica Thivenin a d'ores et déjà évoqué sa brouille avec Julien et Manon Tanti. En effet, alors que le couple n'était pas présent sur la ligne de départ, ayant été touché par la Covid-19 au début du tournage, la maman de Maylone (1 an) ne s'est pas privée de raconter sa version des faits auprès des autres candidats, avec la complicité de son mari Thibault Garcia.

"Nous, on n'est pas en guerre avec Manon et Julien, c'est Manon qui est guerre avec Jessica. Et Julien qui suit Manon. Jess a eu des petites phrases maladroites sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie avec Julien et ça s'est accumulé", a raconté ce dernier, faisant également référence à une soirée passée à Dubaï au mois de novembre 2020. Jessica Thivenin assure s'être excusée auprès de son ancien Fraté, mais en vain. "J'ai envoyé un message à Julien et il ne l'a jamais ouvert, ni répondu", a-t-elle confié. Une réaction peu mature selon elle, causée par Manon Marsault. "Ça me fait un petit peu de la peine qu'on en soit arrivé là mais à un moment donné si tu ne peux pas me pardonner, je ne vais pas te courir après et ce n'est pas grave. Au final, je pense que si on ne se parle plus trop, c'est aussi parce qu'il y a Manon derrière. La soirée où on s'est disputé, Julien m'a dit qu'avant Manon était à fond derrière Carla et maintenant c'est moi, donc je comprends que Manon il lui faut une cible. Et cette fois-ci c'est moi", a continué Jessica Thivenin depuis le confessionnal.

Des propos qui ne sont évidemment pas passés inaperçus auprès de la principale intéressée, laquelle a réagit via sa story Instagram, à défaut de ne pas être dans les épisodes pour s'expliquer. "Marre de passer pour la méchante. #Manontireusedélite", écrit-elle sous une image de Jessica Thivenin. Et d'ajouter : "Faux, archi faux ! À ce moment-là, c'est Julien qui en voulait énormément à Jess... Je n'étais même pas là le soir où elle l'a énormément déçu. Et il a été très clair pourtant".

Bien évidemment, j'étais du côté de mon mari

L'arrivée de Julien et Manon Tanti promet donc d'être explosive. Et, bien que la maman de Tiago ( 2 ans et demi) et Angelina (5 mois) assure que "les choses se sont apaisées depuis avec Jessica", rien n'est plus comme avant. "99% de cette rupture amicale était des histoires entre Julien et Jess. Et c'est Julien qui avait coupé les ponts parce qu'il a été très blessé lors d'une soirée où j'étais absente. Bien évidemment par contre, j'étais du côté de mon mari. Donc non, Jess n'est pas ma cible. Je suis triste d'entendre des choses fausses comme ça et que tout me retombe dessus alors que ce n'était pas ma guerre", a-t-elle conclu sur le sujet. Du moins, pour l'heure.

De son côté, Julien Tanti a tenu le même discours lors d'une interview pour Télé Star, défendant l'honneur de sa femme. "Nous avons fait du chemin pendant l'émission... Mais une embrouille part toujours de quelque part. Tant qu'on ne met pas tout à plat, c'est compliqué. Par rapport à eux, j'avais fermé la porte à clé et jeté la clé ! C'était fini: quand je suis vraiment déçu, et il en faut vraiment beaucoup, c'est terminé. Je ne veux même pas entendre des excuses. Jessica et Thibault croyaient que c'était à cause de Manon mais pas du tout ! La coupure venait de moi. Se revoir dans l'aventure a permis de mettre les choses à plat, il y a eu de grosses disputes, ça a crié... Le jour de mon arrivée, pas beaucoup de monde a dormi le soir ! Ça n'a pas été facile à vivre pendant quelques jours, je vous le dis !", a-t-il confié. Des clashs que les téléspectateurs découvriront très prochainement à l'antenne !