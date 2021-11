Luna Skye (Les Marseillais) encore hospitalisée : sa santé se dégrade, "les médecins ne savent plus quoi faire..."

La santé de Luna Skye continue de lui jouer des tours. Alors que les internautes étaient persuadés qu'elle se remettait doucement de sa dernière hospitalisation, la jeune femme a pris la parole ce lundi 29 novembre 2021 pour annoncer de mauvaises nouvelles. Elle est de retour dans la clinique privée de Los Angeles qui la suit pour soigner une nouvelle septicémie.

En story Instagram, c'est une Luna très vulnérable et émue qui est apparue. "Il y a plein de personnes qui vont se demander ce que je fais encore à l'hôpital. Ça fait plusieurs jours que je vous cache que je suis hospitalisée, il y a plein de choses très très très mauvaises qui se sont passées. Je ne pouvais pas prendre la parole avant, parce que je suis sous anti-douleurs, ils sont hyper forts et ils me font un peu perdre mes capacités neurologiques on va dire", a-t-elle d'abord expliqué.

Luna Skye a poursuivi, peinant à retenir ses larmes, en confiant qu'elle ne pouvait même plus compter sur ses médecins. "J'ai refait une septicémie, j'ai dû me refaire hospitaliser d'urgence, et là c'est un peu compliqué. Les médecins me disent qu'ils ne savent plus quoi faire. Ici c'est privé et ils ne veulent plus prendre la responsabilité. C'est juste incroyable, je ne fais que de revenir ici... Ça fait peur. Je ne peux pas tout vous raconter", a-t-elle encore déclaré, des trémolos dans la voix.

Il ne reste alors plus qu'une solution pour la candidate de télé-réalité, dernièrement vue dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde : se faire rapatrier en France où elle pourrait espérer une meilleure prise en charge. "Avant, je n'étais pas dans la capacité de le faire, là on fait en sorte que je sois plus stable, je fais plein d'examens", a annoncé Luna Skye depuis sa chambre d'hôpital.

Une opération de chirurgie esthétique qui tourne mal

Rappelons que la jolie blonde a rencontré de premiers pépins de santé à la suite de sa dernière opération de chirurgie esthétique. Elle souhaitait augmenter le volume de ses fesses après sa rupture avec Paga qui lui a fait perdre dix kilos, Luna a eu recours à des injections mais une bactérie a fini par se développer à ce niveau-là...