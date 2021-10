Luna Skye (Les Marseillais) de retour en urgence à l'hôpital : "l'infection s'est propagée dans son corps..."

Alors qu'on la pensait sortie d'affaire, il n'en est rien. L'état de Luna Skye semble même s'être sensiblement empiré. Remise sur pieds après avoir contracté un staphylocoque, celle qui a été vue dans Les Princes et princesses de l'amour puis dans Les Marseillais à Dubaï et Les Marseillais VS Le Reste du monde est de retour à l'hôpital depuis jeudi 28 octobre 2021.

C'est sa meilleure amie, une certaine Marion Rose, qui a pris la parole en story Instagram pour expliquer : "Elle prenait ses antibiotiques mais juste après, l'infection est revenue encore plus forte. C'est la troisième fois que ça fait ça : à chaque fois qu'elle termine son traitement, ça revient. Donc elle est partie à l'hôpital en urgence."

D'après la jeune femme, Luna Skye a été admise dans l'un des "meilleurs hôpitaux de Los Angeles", ville où les deux copines sont installées. "Elle est vraiment dans un très bon service où on s'occupe bien d'elle, c'est vraiment un hôpital réputé donc ça devrait le faire", espère Marion. Quelques heures plus tard, il a été possible de mettre un mot sur le mal dont souffre Luna. "Ça y est j'ai des nouvelles, elle a une septicémie, l'infection s'est propagée dans son corps... Ils ont fait un prélèvement, ils ont pris du liquide pour pouvoir l'analyser, comme ça on saura aussi si elle a besoin d'une opération. Sa pression sanguine n'est pas bonne donc elle est très fatiguée", a-t-elle regretté.

Pour rappel, les soucis de santé de la jolie blonde sont survenus après sa dernière opération de chirurgie esthétique qui consistait à augmenter le volume de son postérieur. Après sa rupture avec Paga Neuron, Luna avait confié avoir perdu 10 kilos et estimait alors avoir "les fesses tombantes". Elle a donc eu recours à des injections mais une bactérie a fini par se développer à ce niveau-là...