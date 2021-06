Les Marseillais : Une candidate craque et fond en larmes, "je me sens archi seule..."

Le monde de la télé-réalité est cruel. Et les nouveaux candidats de programmes phares le découvrent parfois à leurs dépens. C'est le cas de Léna, une participante aux Marseillais à Dubaï, émission diffusée sur W9 en 2021, qui raconte, en larmes, les dessous du milieu de la télé-réalité et du métier d'influenceur.

Très peinée, la jeune femme s'est saisie mardi 15 juin 2021 de son compte Instagram pour se livrer à coeur ouvert. "J'étais un petit peu en bad ce matin, depuis la fin de la diffusion, et même depuis ma sortie de la villa. On est propulsés dans le monde de l'influence. Je ne suis pas du genre à cirer les pompes, donc je ne me suis pas fait que des amis dans ce milieu. J'y ai trouvé beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de fake. C'est abusé, vraiment, c'est très calculé", lance la jeune femme qui a flirté avec Paga, Flo puis Illan à l'écran.

Lena (Les Marseillais) en pleurs : "J'essaye vraiment d'être gentille"

Et de poursuivre, en pleurs : "Je me sens archi seule dans mes démarches. C'est beaucoup de pression, on ne s'en rend pas compte. J'ai l'impression que je suis dans un monde des Bisounours, parce que je suis très bienveillante (...). Vous n'imaginez pas le nombre de posts que j'ai fait pour donner de la force à certaines personnes. J'essaye d'être vraiment gentille, d'enc*ler personne. je refuse énormément de choses, je crache sur de l'argent pour vous. Je pense être l'une des seules honnêtes dans ce milieu, et je n'ai pas de retour. "

En bref, Léna, qui s'est clashée avec Luna dans Les Marseillais, estime que le petit monde de la télé-réalité est "un monde de fils de p*te". "Le fond du problème, c'est que je ne me sens pas assez entourée dans ce milieu-là, balance-t-elle. Je pense que c'est important de rester intègre, de rester tel qu'on est. Je me suis toujours dit qu'il y a de la place pour tout le monde, pas besoin d'écraser les gens."

Fort heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses plus de 377 000 fidèles abonnés sur Instagram ! En effet, comme elle l'a précisé, toujours en story, ils ont été nombreux à lui envoyer des messages réconfortants après l'avoir vue en larmes.