Les Marseillais - Un violent clash éclate entre deux candidates : ce qu'il s'est réellement passé

C'est une saison explosive des Marseillais que découvrent chaque soir les téléspectateurs sur W9. Installés à Dubaï pendant plusieurs semaines lors du tournage, les candidats ont été confrontés à de nombreux problèmes, à commencer par Paga Neuron. L'emblématique fraté a, dès son arrivée, été au coeur de plusieurs polémiques en se rapprochant d'une nouvelle recrue, Léna. Après un jeu de séduction dangereux au cours duquel ils ont échangé un baiser, la petite-amie du jeune homme a débarqué dans la villa. Prénommée Luna, elle a rapidement eu vent de l'infidélité de son chéri. Après une brève rupture, Paga et Luna ont réussi à se rabibocher, se liguant contre la belle Léna. Et lors de la soirée des problèmes, les choses ont dégénéré.

En effet, alors que la petite aventure entre Paga et Léna a été remise sur le tapis, Luna est entrée dans une colère froide. La jeune femme est même allée jusqu'à se montrer violente. Une séquence apparemment partiellement diffusée. Face aux nombreuses réactions, Léna a expliqué ce qu'il s'est réellement passé. "Malheureusement, on ne peut pas tout montrer au montage et je me suis dit que ce serait bien de vous éclaircir un peu. (...) Luna n'acceptant pas la vérité, elle a décidé de s'en prendre à moi. Elle s'empare d'une bougie éteinte qu'elle essaye de m'envoyer dessus à deux reprises, donc deux bougies. Elle loupe son tir bien évidemment, la violence étant interdite sur les tournages", a confié Léna via sa story Instagram.

D'après elle, Paga s'en serait ensuite mêlé en faisant preuve à son tour d'agressivité. "De là les esprits s'échauffent, je suis quand même sanguine, tu me lances des trucs je m'énerve donc je vais pour lui sauter dessus et Paga me prend et me plaque fortement sur le canapé, vous pouvez constater une jolie petite marque sur mon bras lorsque Flo me raccompagne à la chambre", a-t-elle révélé.

Une version des faits qu'a en partie reconnu Luna. "J'ai craqué. Ça faisait plusieurs jours que je m'en prenais plein la gueule de sa part. Au lieu qu'elle se fasse petite, elle venait constamment essayer de me piquer. Donc là, oui, j'ai pété un câble. Je n'aurais pas dû, j'aurais dû prendre du recul, et je vous conseille de faire la même chose quand ça vous arrive. Ça ne sert à rien de s'énerver", a-t-elle admis sur ses réseaux sociaux. De son côté, Paga n'a pas réagi aux images choc de l'émission ni aux déclarations des deux candidates.