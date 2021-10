Les Marseillais : Une candidate hospitalisée, son opération de chirurgie tourne mal !

La chirurgie esthétique peut avoir de lourdes conséquences. L'une des candidates des Marseillais de W9 en fait actuellement les frais... En effet, sur les réseaux sociaux, Luna Skye s'affiche depuis son lit d'hôpital, où elle est soignée après avoir attrapé une bactérie au niveau de ses fesses. Un pépin de santé en lien avec sa dernière opération, une augmentation du volume de son postérieur.

Luna Skye, aperçue dans Les Princes et princesses de l'amour en 2020 puis dans Les Marseillais à Dubaï et Les Marseillais VS Le Reste du monde en 2021, est au plus mal. Après sa rupture avec Paga, la belle avait perdu du poids, pas moins de dix kilos ! Elle estimait avoir depuis "les fesses tombantes" et avait pris la décision de passer par la case chirurgie et a eu recours à des injections. Récemment, des plaques rouges sont apparues sur ses fesses et la voilà de retour à l'hôpital.

"C'est un peu compliqué ce qu'il se passe en ce moment. Je suis toujours à l'hôpital... Vous ne réalisez même pas ce que je suis en train de vivre, lance-t-elle, désemparée, en story sur Instagram. J'ai un staphylocoque qui est différent, c'est un type MRS1, c'est hyper fort. Ça vient dans ton sang et il y a 10% à 30% des gens qui en meurent." Luna Skye dit être "fatiguée" et avoir "trop mal partout". "J'en ai marre, j'ai envie de rentrer chez moi. Ils m'ont piqué de partout. Ils me réveillent à 3 heures du matin pour me faire des piqûres dans le ventre. J'ai mal ai bras. Je viens de les supplier de retirer la perfusion... J'ai trop froid", poursuit-elle.

Finalement, après de longs jours de souffrance et d'angoisse, tout rentre dans l'ordre ! "Je vais pouvoir rentrer à la maison ! Je suis tellement heureuse, l'antibiotique fonctionne. Maintenant il faut juste croiser les doigts pour que ça ne rechute plus", lance-t-elle dimanche 17 octobre 2021, visiblement soulagée que ces douloureux moments ne soient bientôt plus que de mauvais souvenirs.

Rappelons qu'en avril dernier déjà, Luna Skye révélait regretter l'un de ses changements physiques, à savoir la pose de facettes dentaires. C'est son compagnon de l'époque, le célèbre DJ des Marseillais Paga Neuron, qui l'avait poussée à subir cette intervention...