Luna Skye (Les Marseillais) hospitalisée et dans un état grave : de dernières nouvelles angoissantes

"J'ai eu un staphylocoque de type MRS1 qui est très résistant à tous les antibiotiques. Je me suis retrouvée avec ce virus à l'intérieur de moi. Ça vient dans ton sang et il y a 10 à 30% des gens qui en meurent !", avait raconté Luna Skye à ses abonnés après sa première hospitalisation mi-mai. Malheureusement, l'état de la candidate des Marseillais VS Le Reste du monde (W9) s'est encore empiré depuis comme l'a dévoilé l'une de ses amies, le 10 novembre, en story Instagram.

Après deux séjours à l'hôpital et malgré ses traitements, Luna Skye n'est toujours pas tirée d'affaire. Pire encore, elle est actuellement à l'hôpital dans un état grave. Marion Rose, une amie proche de l'ex-compagne de Paga, a précisé qu'elle avait fait une nouvelle poussée de fièvre qui l'a contrainte à se rendre à l'hôpital. Et, une fois sur place, elle s'est évanouie. "Elle s'est réveillée en réanimation, ça a été très très compliqué c'est toujours très compliqué", a-t-elle confié. Et d'ajouter le lendemain : "Hier, elle devait se faire opérer et en fait ça s'est mal passé avec son chirurgien. Du coup, elle doit changer de chirurgien. Là, on ne sait pas, on n'a pas encore de date concernant l'opération."

Luna Skye souffre d'une septicémie et est toujours "très faible". Un état de santé qui inquiète beaucoup Simon Castaldi. La jeune femme et lui se sont rencontrés lors du tournage des Marseillais VS Le Reste du monde et sont restés amis depuis. Le compagnon d'Adixia a donc tenu à lui apporter son soutien : "J'aimerais adresser tout mon soutien, toutes mes prières, toute ma force, toutes les bonnes ondes possibles à Luna. C'est très grave ce qu'il se passe et je pense qu'on sous-estime un peu ce qu'il se passe. Je ne vais pas donner de détails car ce n'est pas mon rôle du tout mais j'aimerais fédérer un peu plus autour de ce qu'il passe, car je trouve qu'il y a un manque de soutien de la famille de la télé envers Luna. Je ne sais pas si les gens le font en interne, je l'espère..."

Pour rappel, les soucis de santé de la jolie blonde ont débuté à cause de sa dernière opération de chirurgie esthétique. Complexée par ses "fesses tombantes", après qu'elle a perdu dix kilos à la suite de sa rupture avec Paga, elle a pris la décision d'augmenter le volume de son postérieur. Mais, lors de l'intervention, une bactérie a fini par se développer. Le début d'un long et douloureux cauchemar.