Carla Moreau très complexée par son physique : elle envisage la chirurgie esthétique

Depuis sa grossesse, Carla Moreau est dotée d'un physique bien différent de celui qu'on lui a connu à ses débuts dans Les Marseillais il y a quelques années. La jolie blonde de 25 ans qui a donné naissance à sa fille Ruby en 2019 a particulièrement développé une poitrine très généreuse, à son grand regret. L'épouse de Kevin Guedj n'est en effet pas particulièrement fan de ce nouvel aspect physique. Et d'ailleurs, après que des images d'elle au décolleté XXL aient été dévoilées, Carla a confié envisager d'avoir recours à une réduction mammaire.

Dans la soirée de jeudi 28 avril 2022, elle a expliqué cette révélation. "Vous étiez nombreux à me parler par rapport à mon post d'hier où je vous disais que je voulais éliminer un peu de ma poitrine. Ce n'est pas prévu pour tout de suite, j'y penserai quand j'aurai fini toutes mes grossesses. Mais oui ça me dérange, on parle souvent des personnes qui sont complexées parce qu'elles ont des petites poitrines mais on ne parle pas forcément des personnes qui ont de grosses poitrines naturellement et qui se sentent mal. Moi c'est mon cas, je trouve que ça me grossi. Etant petite, avoir une grosse poitrine comme ça...", a-t-elle regretté.

Carla Moreau tient à souligner le fait qu'elle n'a jamais souhaité avoir des seins plus gros et qu'elle aurait préféré au contraire retrouver sa silhouette d'avant grossesse. "Beaucoup de personnes pensent que je mens, que j'ai fait de la chirurgie esthétique. Pas du tout ! Je peux vous jurer sur tout ce que j'ai de plus cher que je n'ai jamais refait ma poitrine. C'est effectivement assez fou mais après une grossesse, la poitrine peut avoir tendance à doubler voire tripler de volume. C'est le fait d'avoir grossi parce que j'ai pris des kilos et les hormones ont aussi fait qu'aujourd'hui j'ai une poitrine assez généreuse. Et ça me dérange et ça me complexe d'avoir une aussi grosse poitrine sans le vouloir, sans le demander parce qu'au départ, avant ma grossesse, je n'en avais pas !", a-t-elle rappelé. La candidate de télé-réalité songera donc à réduire sa poitrine une fois qu'elle aura eu "tous ses enfants".