Kevin Guedj insulté et victime de "messages de fous" : l'ex de Carla Moreau craque et met les choses au clair

À la fin du mois d'octobre dernier, Carla Moreau a officialisé sa rupture avec Kevin Guedj, au bout de sept années d'amour et trois ans après la naissance de leur fille Ruby. Si au départ, les deux Marseillais semblaient vouloir maintenir un certain équilibre, sans se déclarer la guerre, la situation a pris une autre tournure bien différente dès lors que le jeune homme a été soupçonné de s'être remis en couple avec Cynthia (candidate de télé-réalité vue dans Les Cinquante). Tous deux ont pris soin de démentir cette rumeur mais pour Carla Moreau, blessée et "humiliée", le mal a bien été fait. "Ils se sont rencontrés sur Paris la première fois. Il n'a rien trouvé d'autre que de l'emmener à l'hôtel où je l'avais emmené il y a un mois et demi... Classe jusqu'au bout (...) Je m'exprime car j'en ai marre qu'on me salisse. Pour moi ces histoires sont tellement sales que ça m'affecte", révélait-elle.

La jolie blonde de 25 ans reçoit depuis un soutien sans faille de sa communauté tandis que Kevin Guedj fait de son côté plutôt l'objet de vives critiques. Il faut dire que, outre cette histoire avec Cynthia, on lui a prêté d'autres relations et ainsi, d'avoir récupéré sa réputation de jaguar. Lassé d'être attaqué de toute part, il a décidé de se défendre en story Instagram lundi 5 décembre 2022. "Je vois des gens ultra gentils sur les réseaux sociaux dans ces moments compliqués, ceux de se séparer et d'essayer de reprendre une vie normale que t'as pas vécu depuis longtemps. Ça fait plaisir et fait chaud au coeur", a-t-il d'abord tenu à souligner. Avant de tenter de redorer son blason : "Je ne dénigrerai jamais ma vie vécue, les personnes avec qui je l'ai vécue. Et j'ai toujours été comme ça. Je n'en veux à personne et j'ai toujours essayé d'être parfait. Malheureusement dans la vie... ça ne se passe pas toujours comme ça."

On a le droit de m'en vouloir...

Kevin Guedj a ensuite directement réagi à la haine à laquelle il est confronté depuis plusieurs semaines : "Par contre, je reçois des messages de fous aussi qui me disent que je suis une merde par rapport à Carla ou mon enfant... On a le droit de m'en vouloir ou autre mais il y a des choses méchantes à garder pour soi. Je demande à tous ces gens de se désabonner au lieu de perdre du temps à insulter ou autre."

Rappelons que Carla Moreau et Kevin Guedj ne semblent pas près de se redonner une chance. Dans une précédente story, le candidat de télé expliquait qu'une procédure de divorce avait été enclenchée et que chacun avait sollicité les services d'un avocat...