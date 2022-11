Kevin Guedj "a déjà consommé son divorce" avec Carla Moreau : un proche balance sur ses conquêtes

Le 27 octobre dernier, Carla Moreau a enfin officialisé sa séparation avec son mari Kevin Guedj après des semaines de rumeurs qui couraient à ce sujet. "Je pense qu'il est temps de vous annoncer ma rupture avec Kevin. Je ne vous apprends pas que j'ai vécu des jours très compliqués ces derniers temps, cette situation est difficile à vivre, mais elle est pourtant inévitable", annonçait-elle. La nouvelle survient seulement neuf mois après leur mariage féérique et trois ans après la naissance de leur fille Ruby.

On imaginerait donc les désormais ex au plus mal et pourtant, il semblerait que Kevin Guedj se soit déjà remis ! Un internaute a même affirmé qu'il était en couple avec une autre. "Kevin est à la soirée d'Halloween de Paga avec sa nouvelle femme avec qui il sort depuis un an. Il se cache, il n'assume pas", a-t-il balancé sur Twitter. Ce à quoi Kevin Guedj a réagi avec humour : "Présentez-la moi !!!! J'entends parler d'elle tous les jours !! C'est qui ? 1 an, c'est long en plus !".

S'il a donc démenti avoir retrouvé l'amour, Kevin Guedj ne serait toutefois pas resté sage bien longtemps. En effet, à en croire les récents propos de son ami Paga, le célèbre Marseillais profiterait pleinement de son célibat retrouvé. Le compagnon de Giuseppa avec qui il attend son premier enfant a été questionné sur le sujet par Guillaume Genton dans Le Morning sans filtre sur Virgin radio ce jeudi 3 novembre. "Ils sont vraiment séparés. Il ne s'entendait plus avec Carla malheureusement", a-t-il déclaré, confiant qu'il n'y avait aucune histoire d'infidélité en cause. Car depuis plusieurs semaines, la candidate de télé-réalité Belle assure de son côté avoir eu une aventure avec Kevin lors du tournage de La Bataille des couples en juin dernier, alors qu'il était encore en couple avec Carla Moreau.

En revanche, le papa de Ruby serait bel et bien "passé à autre chose". "Il a lâché les chevaux", a même indiqué Paga. "Il a déjà consommé son divorce ?", lui a demandé de préciser Diane Leyre. "Je pense que oui...", a alors répondu Paga, quelque peu gêné de devoir "balancer" sur son bon pote. Il a tout de même rappelé qu'une sacrée réputation le précédait : "Mais connaissant Kevin, il est séparé et célibataire, tu penses bien... On l'appelle le Jaguar... Tu penses bien qu'il a continué et que, voilà, il a repris un petit peu son rôle".