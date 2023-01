Les ruptures inattendues de 2022 : Maud et Laurent, Shakira et Gérard Piqué, Harry Roselmack et Chrislaine...

Depuis leur rencontre en 2006 et leur mariage en 2009, Gisele Bündchen et Tom Brady sont devenus parents de Benjamin (12 ans) et de Vivian (9 ans). Alors que rien ne laissait présager leur rupture, ils ont conjointement officialisé leur divorce . "Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après treize ans de mariage. Nous sommes arrivés à cette décision amicalement et avec de la reconnaissance pour le temps que nous avons passé ensemble, écrit le sportif. Nous sommes bénis avec de magnifiques et merveilleux enfants et continuerons d'être le centre de leur monde chaque jour. Nous continuerons de travailler ensemble en tant que parents pour être toujours certains qu'ils reçoivent l'amour et l'attention qu'ils méritent", avait écrit Tom Brady sur Instagram. Une rupture "douloureuse" et "difficile" pour les ex qui semblent déterminés à rester en bons termes malgré leur séparation.