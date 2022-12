Shakira séparée de Gérard Piqué : la chanteuse vue très proche d'un bel homme... bien plus jeune !

Et si Gerard Piqué n'était pas le seul à avoir retrouvé l'amour ? C'est la nouvelle rumeur folle sortie dans la presse ces dernières heures et l'information enflamme la toile. Comme l'ont repéré nos confrères brésiliens de Purepeople, Shakira serait très proche d'un certain Gorka Ezkurdia, qui n'est autre qu'un photographe professionnel et également moniteur de surf à l'occasion. Le duo se serait retrouvé sur une plage de la Cantabrie, une région d'Espagne située au nord du pays et où la chanteuse de 45 ans s'est rendue en compagnie de ses deux fils, Milan (9 ans) et Sasha (7 ans), ainsi que de son grand frère Tonino.

Sur les photos prises par des paparazzis présents sur place, on peut voir que Shakira et Gorka Ezkurdia ont l'air d'être assez proches l'un de l'autre. Un journal espagnol a d'ailleurs tenté de contacter le beau gosse originaire du Pays basque espagnol et qui compte plus de 26 000 abonnés sur Instagram, mais sans succès, laissant ainsi planer le doute sur cette idylle. Sur les photos, on peut notamment voir le jeune homme aider la chanteuse à enfiler sa combinaison avant de l'accompagner jusqu'à sa planche de surf. Pour l'heure, il ne s'agit donc que de rumeur, mais la belle Colombienne montre en tout cas qu'elle ne se morfond pas dans son coin depuis sa séparation avec Gerard Piqué.