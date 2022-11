Shakira vit ses derniers instants à Barcelone : explosion de joie avec ses enfants

C'est une page de la vie de Shakira qui est en train de se tourner en ce moment et visiblement, la chanteuse est très contente de passer à autre chose ! Depuis plusieurs mois maintenant, la Colombienne de 45 ans doit gérer sa séparation avec Gerard Piqué, l'homme qui a partagé sa vie pendant plus de dix ans et avec qui elle a eu deux enfants, Milan (9 ans) et Sasha (7 ans). "Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée", avaient déclaré les deux stars en juin dernier, actant du même coup la fin d'une relation qui aura fait rêver des millions de personnes.

Malheureusement, les choses ne se sont pas vraiment passées de la meilleure des manières entre Shakira et Gerard Piqué, qui s'écharpent depuis plusieurs mois maintenant et notamment sur la garde de leurs enfants. Mais ils ont fini par trouver un accord satisfaisant pour les deux parties. "Nous avons signé un accord qui garantit le bien-être de nos enfants (...) Notre seul objectif est de leur assurer la plus grande sécurité et protection, et nous sommes convaincus que leur vie privée sera respectée", ont annoncé conjointement les parents de Milan et Sasha. Dans les faits, le footballeur, qui vient tout juste de prendre sa retraite, pourra voir son fils et sa fille 10 jours par mois, ainsi que pendant les périodes de vacances.

Shakira, première fan de Milan pendant son match

De son côté, Shakira a déjà décidé de la suite des opérations pour elle et ses fils. Direction les États-Unis et plus précisément Miami, où la petite famille va tenter de se reconstruire un foyer chaleureux, sous le soleil de Floride. Avant le départ, qui devrait être une question de jours, l'interprète de Whenever, Wherever s'est rendue samedi dernier au match de baseball de son fils Milan et elle s'est montrée particulièrement énergique sur le bord de la pelouse (les photos sont à retrouver dans le diaporama). Au milieu des autres parents, la belle blonde portait une casquette et un sweat à capuche aux couleurs de l'équipe de baseball de son fils.

Alors que Shakira a prévu de quitter Barcelone pour Miami début 2023, le départ s'annonce difficile pour ses enfants, qui semblent très épanouis en Catalogne.