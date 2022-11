Shakira séparée de Gerard Piqué : les exs trouvent enfin une solution pour leurs enfants, le footballeur grand perdant...

C'est une saga qui a connu de nombreux rebondissements au cours des derniers mois, mais il semble bien que l'on arrive enfin à un accord entre Shakira et Gerard Piqué dans les négociations qui les opposent depuis plusieurs mois concernant la garde de leurs deux garçons. Il faut dire que les deux stars ne se sont pas vraiment quittées en très bons termes en juin dernier. Si les rumeurs couraient quelques jours avant, le couple a annoncé sa séparation par communiqué et depuis, les relations sont compliquées entre les anciens amoureux.

S'ils n'ont jamais été mariés, Shakira et Gerard Piqué ont tout de même eu deux enfants ensemble, les petits Sasha et Milan et tout l'enjeu des négociations actuelles entre les avocats des deux stars portent sur la garde partagée des parents. Des discussions plutôt âpres qui se sont poursuivies pendant de longues semaines, mais il semble bien que l'on a enfin trouvé une solution dans cette affaire. Dans un communiqué commun, la Colombienne de 45 ans et l'Espagnol de 35 ans viennent d'annoncer la bonne nouvelle. "Nous avons signé un accord qui garantit le bien-être de nos enfants et qui sera ratifié au tribunal, dans le cadre d'une procédure simplement formelle", déclare l'équipe de communication de l'artiste dans un communiqué conjoint.

Forcément une bonne nouvelle pour leurs deux enfants, qui en savent désormais un peu plus sur leur avenir. "Notre seul objectif est de leur assurer la plus grande sécurité et protection, et nous sommes convaincus que leur vie privée sera respectée", poursuit le communiqué. D'après l'avocat de Gerard Piqué, son ex envisage de s'installer à Miami où elle pourrait emmener ses enfants pour les élever. Ce dernier devra de son côté se contenter de dix jours par mois avec ses garçons, ainsi que des périodes de vacances. Installé à Barcelone, il devra donc probablement beaucoup voyager à l'avenir s'il souhaite les voir.

Tout juste retiré des terrains de football, Gerard Piqué va désormais avoir le temps de se consacrer à ses enfants, qui risquent de s'envoler d'ici peu de l'autre côté de l'Atlantique.