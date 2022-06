"Ils se sont battus en pleine rue" : Une violente dispute entre Shakira et Gerard Piqué révélée

Rien ne va plus entre Shakira et Gerard Piqué et la situation semble s'envenimer de jour en jour. En couple depuis l'été 2010, les deux stars ont pourtant vécu une très belle histoire pendant près de 12 ans. Ensemble, ils vont avoir deux garçons, Milan (né en janvier 2013) et Sasha (né en janvier 2015), et leur relation apparaît plus forte que jamais pendant des années. La chanteuse colombienne et le capitaine du FC Barcelone forment l'un des couples les plus populaires de la planète et tout semble aller pour le mieux. Sauf que la situation est toute autre... Début juin les rumeurs d'une séparation se font de plus en plus persistantes et seulement quelques jours plus tard, le couple se sépare officiellement.

Visiblement, les infidélités de Gerard Piqué seraient la principale raison de cette rupture et certains médias avancent même que Shakira aurait engagé des détectives privés pour suivre le grand copain de Lionel Messi. Suspicieuse des agissements du sportif de 35 ans, la bomba latina aurait déjà eu ce genre de problèmes par le passé. C'est en tout cas ce que raconte la journaliste espagnole Silvia Taules, invitée de l'émission Salvame, et qui raconte que les infidélités du footballeur remonteraient à 2017. À l'époque, le couple était au bord de la rupture et une vive altercation avait eu lieu entre eux, devant témoins. "Ils se sont battus en pleine rue devant tout le monde", assure-t-elle dans des propos repris par le journal Marca.

Gerard Piqué au plus mal selon le président du FC Barcelone

Désormais officiellement séparés, Shakira et Gerard Piqué doivent refaire leur vie et s'ils se sont déjà retrouvés il y a peu de temps, les rumeurs d'adultère continuent de faire souffrir le Catalan, qui est la cible des critiques. Malgré tout, il peut compter sur le président du FC Barcelone, Joan Laporta, pour le soutenir. "Piqué souffre en ce moment [...] Il a traversé une situation qui n'est pas agréable, avec des enfants très jeunes et il mérite l'estime et l'affection de ses fans", déclare-t-il, avant de conclure : "Ne faites pas attention aux rumeurs qui le font passer pour un homme frivole, sans sentiments, que rien ne touche. Je suis chanceux de le connaître et de le traiter en tant qu'être. C'est une personne extraordinaire qui souffre actuellement. Et nous devons l'aider. Je serai le premier à lui donner l'amour qu'il mérite".