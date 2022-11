Gerard Piqué séparé de Shakira : découverte macabre chez le footballeur, des centaines de tombes retrouvées

C'est l'une des histoires qui secouent la presse en Espagne et un peu partout dans le monde. Au début du mois de juin, des rumeurs ont fait état d'une séparation entre Gerard Piqué et sa compagne depuis plus de dix ans, Shakira. Quelques jours plus tard, les deux stars ont fini par officialiser la chose. "Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée", ont-ils déclaré à l'époque. Depuis, les choses ne vont pas forcément pour le mieux entre les deux parents de Sasha et Milan, qui ont du mal à se supporter depuis leur rupture.

D'après les informations sorties dans la presse, les infidélités de Gerard Piqué seraient à l'origine de leur séparation et la bomba a d'ailleurs sorti une nouvelle chanson où elle revient sur leur histoire. De son côté, le footballeur qui évolue au FC Barcelona a retrouvé l'amour auprès de Clara Chia, une jeune femme travaillant dans une de ses entreprises. Il faut dire que le sportif de 35 ans est un véritable businessman qui multiplie les projets dans le football et en dehors. En 2015, il a fait l'acquisition d'un terrain du côté de Malaga, en Andalousie, avec pour projet d'y construire un hôtel de luxe. Problème, le morceau de terrain, acheté pour environ 20 millions d'euros par le champion du monde, pose de gros problèmes.

Près de 250 tombes découvertes sur sa propriété

L'ambitieux projet est à l'arrêt depuis plusieurs années à cause d'une découverte pour le moins macabre. D'après les informations du quotidien espagnol Marca, près de 250 tombes auraient été retrouvées sur la propriété de Gerard Piqué. De quoi allonger les délais de construction de l'hôtel de luxe puisque désormais des études doivent être menées afin de déterminer de quel siècle date cette sinistre découverte. "Nous avons excavé près de 250 tombes, dont la majorité sont vides. Possiblement, ses tombes n'ont jamais été utilisées et ne valent pas la peine d'être préservées", a déclaré l'archéologue Alberto Cumpian au média andalou Hoy por hoy.

D'après l'archéologue, si tout va bien, le projet de Gerard Piqué devrait obtenir le feu vert des autorités en janvier 2023.