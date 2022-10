Gerard Piqué séparée de Shakira : ce détail qui devrait rendre folle sa nouvelle compagne

C'est une rupture qui n'en finit plus de faire du bruit... Début juin, les premières rumeurs de séparations entre Shakira et Gerard Piqué ont commencé à sortir et très rapidement le couple à confirmer la nouvelle. Après douze ans de relation et deux enfants (Sasha et Milan), les deux stars ont annoncé la fin de leur histoire. "Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée", ont-il déclaré à l'époque, mais visiblement, tout n'est pas réglé entre eux.

Depuis, de nombreuses informations sont sorties dans la presse et il a même été question de disputes très violentes en pleine rue, preuve que les choses allaient très mal entre Shakira et Gerard Piqué. Les infidélités du footballeur de 35 ans seraient peut-être à l'origine de cette séparation et depuis la rupture, ce dernier n'a pas mis longtemps à retrouver l'amour dans les bars d'une certaine Clara Chia, une jolie et jeune blonde qu'il a rencontrée par le biais de ses autres activités. Businessman aguerri, le joueur du FC Barcelone a plusieurs entreprises, dont Kosmos, pour laquelle travaille sa nouvelle chérie.

Des posters de Shakira dans les bureaux

Des photos des locaux de l'entreprise viennent d'ailleurs d'être dévoilées à travers un compte fan de Shakira et certains éléments laissent penser que Clara ne doit pas être très à l'aise dans cet environnement de travail. En effet, parmi les nombreux tableaux et photos qu'entrepose le joueur, il y en a encore plusieurs à l'effigie de Shakira ! De quoi rendre verte de jalousie sa nouvelle compagne, qui ne doit pas se sentir très à l'aise entourée de posters de la star colombienne...