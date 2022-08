Shakira célibataire : humiliée par Gerard Piqué, sa réponse ne passe pas inaperçue !

Mieux vaut en rire qu'en pleurer ! Alors qu'elle est en pleine séparation avec le footballeur Gerard Piqué, et que leurs déboires font la Une de la presse internationale, Shakira s'est offert un nouvel accessoire mode, chic, choc... et un petit peu piquant, juste ce qu'il faut. Le mercredi 24 août 2022, alors qu'elle quittait son domicile de Barcelone au volant de sa voiture, la chanteuse a accepté de saluer les photographes présents autour de chez elle. L'occasion de voir qu'elle n'a pas perdu son beau sourire, ni son sens de l'humour. L'interprète de Don't you worry portait effectivement une visière blanche sur laquelle on pouvait lire "Lucky in love" - c'est à dire "chanceuse en amour". Vraiment ?

Si Shakira ironise sa situation amoureuse à l'aide d'une casquette, on peut dire que son ex, Gerard Piqué, a choisi la manière forte pour passer à autre chose - leur rupture est officielle depuis le 4 juin dernier. Pas de T-shirt à message ou autre pour le sportif, mais une nouvelle compagne, déjà, comme le rapportait le journal britannique The Sun. La nouvelle élue de son coeur ? Une étudiante de 23 ans baptisée Clara Chia Marti qu'il aurait rencontrée alors qu'elle travaillait sur des évènements de sa société de production Cosmos. Le couple avait notamment été photographié au Festival Summerfest Cerdanya en Catalogne.

Il prend cette relation très au sérieux

"Gérard et Clara se voient depuis des mois, précisait une source du tabloïd anglais. Leur relation a été passée sous silence, mais ceux qui les entourent savent tous ce qui se passe. Les gens l'ont aidé à garder cette romance secrète et ont effacé les comptes de Clara sur les réseaux sociaux afin que personne ne puisse trouver de photos d'elle. Ce qui laisse penser qu'il prend cette relation très au sérieux." Voilà de quoi provoquer la colère de Shakira, qui avait signé un accord avec son ex, stipulant qu'aucun des deux n'avait le droit d'être vus en public avec un nouveau partenaire pendant au moins un an. Parents de deux garçons, Sasha et Milan, 7 et 9 ans, Shakira et Gerard Piqué avaient pourtant fait de leur bien-être une priorité...