Shakira : Humiliation suprême pour Gerard Piqué, obligé de porter un maillot à son nom ?!

L'été du FC Barcelone a été particulièrement mouvementé, à l'image de celui de son joueur star Gerard Piqué et de son ancienne compagne, Shakira. Tandis que le couple s'est séparé en juin dernier à la suite de rumeurs d'infidélités de la part du footballeur de 35 ans, son club est lui empêtré dans de gros problèmes financiers. Après avoir vendu de nombreux actifs, le club a signé un accord très lucratif avec la plateforme de streaming Spotify. Le club catalan va recevoir 250 millions d'euros sur 4 ans et en contrepartie, l'entreprise peut afficher son logo ou faire de la promotion pour ses artistes sur le maillot de l'équipe.

Une pratique qui a déjà pas mal fait parler le week-end dernier puisque pour le clasico face au Real Madrid, le Barça a affiché un logo à l'effigie de OVO, le label du rappeur canadien Drake, pour ses dix ans d'existence. Le club catalan va donc faire la promotion de plusieurs artistes internationaux et si l'on en croit les informations du média espagnol El Universal, la prochaine en date pourrait être Shakira ! La chanteuse colombienne de 45 ans sort actuellement un nouveau single intitulé Monotonia et il se pourrait donc que Gerard Piqué joue avec un maillot où est inscrit le nom de son ex...

Un nouveau titre où Shakira évoque leur rupture

Une situation pour le moins cocasse, surtout que la nouvelle chanson de Shakira évoque sa rupture avec le père de ses deux enfants. Sur Monotonia, chanson qu'elle partage avec l'artiste Ozuna, elle en dit plus sur les raisons de leur rupture. "Ce n'était pas de ta faute, ce n'était pas de la mienne non plus, c'est la faute de la monotonie", chante-t-elle, avant d'ajouter : "Je n'ai jamais rien dit, mais ça m'a fait mal, je savais que ça allait arriver". Dans le clip, on peut la voir errer sans but dans un supermarché avant de se faire tirer dessus par un canon et de voir son coeur partir en fumée. Il faut dire que la séparation entre les deux stars a été particulièrement difficile pour la star colombienne et les relations entre elle et le footballeur sont très tendues...