Gerard Piqué : Après sa retraite, le nouveau projet fou de l'ex de Shakira

La vie de Gerard Piqué a connu un tournant décisif cette année avec de multiples rebondissements, que ce soit sur le plan professionnel ou dans sa vie privée. Depuis plus de dix ans, le footballeur de 35 ans vivait une belle et heureuse histoire d'amour avec Shakira, la star colombienne de 45 ans. Malheureusement, la romance est terminée entre eux et en juin dernier, ils ont officialisé leur séparation. Depuis, les relations sont très compliquées entre les deux stars, qui se sont longtemps écharpés sur un point crucial, la garde de leurs deux enfants, Sasha et Milan.

Il y a quelques jours, ils ont fini par trouver un accord. "Nous avons signé un accord qui garantit le bien-être de nos enfants et qui sera ratifié au tribunal, dans le cadre d'une procédure simplement formelle", ont-ils déclaré conjointement. Dans les faits, Shakira va partir vivre à Miami (Floride), avec ses enfants et Gerard Piqué aura le droit de les voir 10 jours par mois en plus des vacances. De son côté, le footballeur a également fait une annonce très surprenante il y a quelques jours de cela puisqu'il a décidé de mettre fin à sa carrière. Alors que la plupart des joueurs attendent la fin de la saison sportive pour s'arrêter, lui a décidé que ce serait maintenant et il a donc joué son dernier match mardi dernier face Osasuna.

On verra dans le futur, mais j'aimerais exploiter tout le potentiel qu'a le club de ma vie

Une dernière victoire, mais une expulsion pour Gerard Piqué, qui devait certainement être très ému par ce dernier match. S'il quitte les terrains, le gamin de Barcelone n'en a peut-être pas tout à fait fini avec son club de coeur. S'il fait déjà preuve d'un grand sens du business, lui qui a beaucoup de projets extra-sportifs, il a peut-être dans un coin de sa tête l'ambition de revenir au FC Barcelone par la grande porte. Interrogé sur un possible retour dans l'ancien club de Lionel Messi en tant que président, il n'a pas fermé la porte. "À un moment donné, je suis sûr que j'en aurai envie. Je n'ai pas ça en tête en ce moment. Je veux faire d'autres choses. (...) On verra dans le futur, mais j'aimerais exploiter tout le potentiel qu'a le club de ma vie", a-t-il déclaré dans des propos recueillis par AS.

