Diaporama : Shakira séparée de Gérard Piqué : la chanteuse vue très proche d'un bel homme... bien plus jeune !

1 / 13 Shakira séparée de Gérard Piqué : la chanteuse vue très proche d'un bel homme... bien plus jeune !

2 / 13 Exclusif - Shakira quitte la soirée du biopic "Elvis" lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. © Tiziano Da Silva / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva

3 / 13 Shakira, accompagnée de son frère Tonino et de son avocate Pilar Mane, à son arrivée au tribunal pour statuer sur les conditions de sa séparation avec G.Piqué à Barcelone, le 1er décembre 2022. Séparés depuis juin 2022, Shakira et G.Piqué ont deux enfants, Milan, 9 ans, et Sacha, 7 ans. © BestImage

4 / 13 Shakira au photocall "NBCUniversal Upfront" à New York, le 16 mai 2022. © BestImage

5 / 13 Gerard Piqué sort du tribunal de Barcelone avec son avocat Ramón Tamborero après une audience de première instance dans le cadre de sa séparation avec la chanteuse Shakira le 1er décembre 2022. © BestImage

6 / 13 Gerard Piqué reçoit le prix du meilleur athlète catalan lors d'une cérémonie à Barcelone le 25 janvier 2016. © BestImage

7 / 13 Shakira, accompagnée de son frère Tonino et de son avocate Pilar Mane, à son arrivée au tribunal pour statuer sur les conditions de sa séparation avec G.Piqué à Barcelone, le 1er décembre 2022. Séparés depuis juin 2022, Shakira et G.Piqué ont deux enfants, Milan, 9 ans, et Sacha, 7 ans. © BestImage

8 / 13 Shakira et son fils Sasha arrivent à l'aéroport de Barcelone le 27 novembre 2022. © BestImage

9 / 13 Gerard Pique et son ex-femme Shakira se croisent et s'ignorent totalement lors d'un match de baseball de leur fils Milan à Barcelone. Ils ne se sont ni regardés ni adressés la parole. Barcelone, le 19 novembre 2022. © BestImage

10 / 13 Shakira assiste à un match de baseball de son fils Milan avant leur départ pour Miami où elle doit s'installer avec ses enfants. Barcelone le 12 novembre 2022. © BestImage

11 / 13 Shakira, accompagnée de son frère Tonino et de son avocate Pilar Mane, à son arrivée au tribunal pour statuer sur les conditions de sa séparation avec G.Piqué à Barcelone, le 1er décembre 2022. Séparés depuis juin 2022, Shakira et G.Piqué ont deux enfants, Milan, 9 ans, et Sacha, 7 ans. © BestImage

12 / 13 Shakira et Gerard Piqué - L'Espagne remporte la Coupe Davis à Madrid, le 24 novembre 2019, grâce à la victoire de R. Nadal contre D. Shapovalov (6-3, 7-6). © BestImage