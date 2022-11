Gerard Piqué séparé de Shakira : il s'affiche avec sa jeune compagne (23 ans), dîner en amoureux

Le retour en arrière semble désormais impossible entre Gerard Piqué et Shakira, qui ont récemment réglé les derniers détails de leur séparation. Pourtant, tout semblait aller pour le mieux il y a encore quelques mois entre les deux stars, mais visiblement ce n'était pas le cas. Après des rumeurs insistantes début juin, le couple n'a pas mis longtemps à officialiser sa rupture. "Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée. Merci de votre compréhension", ont-ils déclaré.

Une séparation qui ne s'est pas faite sans heurt et visiblement, les ex ont eu beaucoup de mal à s'entendre, notamment concernant leurs deux garçons, Milan (9 ans) et Sasha (7 ans). Après plusieurs mois de négociations entre leurs avocats, le footballeur de 35 ans et la chanteuse colombienne de 45 ans ont fini par se mettre d'accord. "Notre seul objectif est de leur assurer la plus grande sécurité et protection, et nous sommes convaincus que leur vie privée sera respectée", ont-ils annoncé. Dans les faits, Gerard Piqué pourra voir son fils et sa fille 10 jours par mois, ainsi que pendant les périodes de vacances.

Main dans la main dans la rue après un dîner au restaurant

Après avoir réglé les derniers détails, le footballeur, qui vient tout juste de prendre sac retraite, a pu retrouver sa nouvelle compagne. Peu de temps après sa séparation, ce dernier a retrouvé l'amour dans les bras d'une certaine Clara Chia, une jeune femme de 23 ans travaillant dans l'une de ses entreprises. Mercredi dernier, les deux tourtereaux ont été aperçus dans la rue en Espagne, à la sortie d'un restaurant japonais et sur les photos, on peut voir qu'ils sont en train de se tenir la main. En parfait gentleman, Gerard Piqué tient le sac de sa nouvelle compagne et semble discuter quelques instants avec sa belle après ce dîner romantique à deux. Une sortie pour laquelle le champion du monde avait opté pour un look plutôt casual avec un tee-shirt blanc, un pantalon cargo et une paire de chaussures de sport.