Gerard Piqué : Celle qu'il a quittée pour Shakira a refait sa vie... avec le sosie du footballeur

En 2017, sept ans après sa rupture avec Gerard Piqué, Núria Tomás était sorti de son silence dans un entretien accordé au journal espagnol La Vanguardia : "On m'a souvent appelée pour des interviews et j'ai toujours refusé de parler. Je ne peux pas nier que je sortais avec quelqu'un qui était connu, mais je n'ai jamais rendu ma relation publique. C'est contre mes principes", avait-elle déclaré. Puis, elle avait levé le voile sur son ex Gerard : "Gerard est une bonne personne et vous devez souhaiter aux gens bien, le meilleur. La blessure est refermée depuis des années. Et depuis des années, je ne lui souhaite que du bon."

Après sa séparation avec Shakira, Gerard Piqué a officialisé sa relation avec Clara Chia Marti, une jeune étudiante espagnole de 23 ans.