Shakira séparé de Gérard Piqué : retrouvailles glaciales au tribunal pour une nouvelle confrontation

C'est une histoire qui n'en finit plus entre Shakira et Gerard Piqué. Pourtant, en début d'année, personne ne pouvait se douter que l'on en serait là aujourd'hui, avec une bataille d'avocats de plusieurs mois. Les premières rumeurs de leur séparation sont sorties dans la presse début juin et seulement quelques jours plus tard, le couple officialisait sa séparation. "Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée", écrivaient-ils à l'époque dans un communiqué commun.

Depuis, les relations sont très tendues entre les deux stars et plusieurs points de conflits ont attisé la haine entre eux. Il a notamment longtemps été question de leurs deux enfants, Milan (9 ans) et Sasha (7 ans), dont la garde à été au coeur des débats. Finalement, Shakira et Gerard Piqué semblent avoir trouvé une solution les concernant. "Nous avons signé un accord qui garantit le bien-être de nos enfants (...) Notre seul objectif est de leur assurer la plus grande sécurité et protection, et nous sommes convaincus que leur vie privée sera respectée", déclaraient-ils mi-octobre. Dans les faits, l'ancien footballeur de 35 ans aura le droit de voir ses garçons 10 jours par mois ainsi que pendant les périodes de vacances.

Shakira et Gerard Piqué le visage fermé

Une petite victoire donc pour la chanteuse de 45 ans, qui va donc pouvoir quitter Barcelone et s'envoler avec Milan et Sasha du côté de la Floride et plus précisément de Miami, où elle compte refaire sa vie. Le départ de la bomba latina est prévu pour début 2023, mais visiblement, il reste encore quelques détails à régler entre les anciens amants. Ce matin, ils avaient rendez-vous au tribunal de Barcelone pour une audience de première instance dans le cadre de leur séparation. À voir la mine des deux stars (toutes les photos sont disponibles dans le diaporama), il semblerait bien que les tensions soient toujours présentes. Visage fermé et casquette sur la tête, Gerard Piqué avait la mine sombre, tout comme son ex, arrivée avec son frère Tonino Mubarak et de grosses lunettes teintées sur le bout du nez.

Des retrouvailles certainement très fraîches entre Shakira et Gerard Piqué, qui n'en n'ont pas encore fini avec la bataille juridique...