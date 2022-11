Shakira séparée de Gérard Piqué : ils mettent leur villa familiale de Barcelone en vente, elle est dingue !

La nouvelle est tombée en juin dernier. Après des mois de spéculation, de rumeurs persistantes sur la Toile et d'absence médiatique, Shakira et Gérard Piqué, ensemble depuis douze ans, révélaient officiellement leur séparation : "Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants [Milan, 9 ans et Sasha, 7 ans], qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée. Merci de votre compréhension" écrivaient-ils dans un communiqué publié par le site El Pais. Cette rupture aurait été précipitée par des infidélités du footballeur. Le couple, ébranlé, n'aurait pas survécu à "une crise sans précédent" qu'il était en train de traverser.

Comme tous les parents dans une situation aussi délicate qu'une rupture, Shakira et Gérard Piqué ont tout fait pour les préserver. C'est ainsi que le sportif de 35 ans a été contraint de laisser la garde de leurs garçons à leur maman, ayant quitté le domicile familial de la banlieue chic de Barcelone pour la quiétude et la chaleur de Miami où elle possède une villa. Une question était alors sur toutes les lèvres : Gérard Piqué va-t-il garder l'immense maison pour lui tout seul ? On a enfin la réponse grâce au Daily Mail.

Si Gérard Piqué va poursuivre sa vie dans la capitale espagnole, c'est loin des souvenirs familiaux qu'il va s'établir. Le footballeur fraîchement retraité a d'ailleurs déjà jeté son dévolu sur un bel appartement situé rue Muntaner. Il aurait même emménagé avec sa jeune et nouvelle compagne de 23 ans, Clara Chia. C'est donc tout naturellement que les deux ex ont choisi de mettre en vente la villa qu'ils ont partagée avec leurs deux garçons.