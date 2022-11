Shakira a-t-elle fait un doigt d'honneur à Gerard Piqué ? Cette vidéo qui en dit très long sur leur divorce compliqué...

Les histoires d'amour finissent mal en général et Shakira et Gerard Piqué en sont le parfait exemple. Pourtant, difficile de prédire que cela se passerait aussi mal entre les deux stars en début d'année. À l'époque, tout semblait aller pour le mieux entre le Catalan et la Colombienne, installés à Barcelone depuis de nombreuses années et parents de deux beaux et grands garçons, Milan (9 ans) et Sasha (7 ans). Pourtant, début juin, les premières rumeurs de séparation commencent à sortir dans les médias et quelques jours plus tard, l'annonce officielle finit par tomber. "Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée", lâchent-ils dans un communiqué commun.

Une nouvelle très surprenante et qui serait due aux infidélités répétées de Gerard Piqué si l'on en croit les informations sorties dans la presse espagnole. Depuis, le footballeur de 35 ans a rapidement retrouvé l'amour auprès d'une jeune femme de 23 ans avec qui il se montre très complice. De son côté, Shakira se montre discrète en privée, mais beaucoup moins dans son art puisque sur sa dernière chanson Monotonia, la bomba latina de 45 ans fait quelques confidences sur les raisons de leur rupture. En parallèle, les deux anciens amoureux ont passé les derniers mois dans une bataille juridique pour la garde de leurs enfants et le verdict est tombé récemment. La chanteuse aura la garde des enfants et l'ancien footballeur aura le droit de les voir 10 jours par mois ainsi que durant les vacances.

On a également appris que Shakira comptait quitter Barcelone début 2023 pour s'envoler avec ses garçons en direction de Miami, en Floride. Mais avant cela, elle s'est rendue au match de Milan ce week-end à Barcelone et comme les caméras ont pu le capter, elle semble avoir adressé un petit geste assez explicite à son ex, également précédent dans les gradins. Sur les images, on la voit se gratter l'intérieur de l'oeil avec son majeur pour former un doigt d'honneur ! Impossible de savoir s'il s'agit d'un geste prémédité et destiné à Gerard Piqué, mais la vidéo a fait un gros buzz sur les réseaux sociaux.