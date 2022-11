"Tu m'as quitté à cause de..." : Shakira révèle enfin les raisons de sa rupture avec Gerard Piqué !

On connaît tous au moins une chanson de la star de la chanson Shakira, célèbre pour ses tempos endiablés et ses rythmes latino. Avec des tubes comme Whenever, Wherever ou encore Hips Don't Lie, l'artiste de 45 ans a fait danser le monde entier, mais son dernier titre en date est beaucoup moins festif que ce à quoi elle nous avait habitué auparavant. Il faut dire que la période n'est pas forcément joyeuse pour la chanteuse originaire de Barranquilla, en Colombie. Depuis le mois de juin dernier, elle s'est séparée de Gerard Piqué, l'homme qui partageait sa vie depuis plus de dix ans et le père de ses deux enfants, Milan et Sasha.

"Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée", ont déclaré les anciens amoureux dans un communiqué commun qui a beaucoup fait parler. Une rupture qui ne s'est pas vraiment passée sans heurts. De nombreuses informations sont sorties dans la presse, des rumeurs d'infidélités du joueur du FC Barcelone jusqu'aux violentes disputes entre les deux stars, rien ne leur a été épargné jusqu'ici. Si jusqu'ici Shakira et Gerard Piqué ont été plutôt discrets et n'ont pas souhaité s'exprimer publiquement sur cette histoire, la chanteuse a récemment sorti une nouvelle chanson, Monotonia, dans laquelle elle aborde sans détour leur rupture.

La personnalité de Gerard Piqué mise en cause

Accompagnée du chanteur Ozuna, la Colombienne a beaucoup fait parler d'elle par l'intermédiaire du clip, dans lequel on la voit avec un énorme trou au niveau du coeur. Cela s'accompagne de paroles pour le moins explicites sur la fin de leur histoire. "Tu as soudainement changé. Tu m'as quitté à cause de ton narcissisme", chante la mère de deux enfants, avant de poursuivre : "Je courais pour une personne qui ne marchait même pas pour moi. C'est un adieu inévitable. Tu as oublié ce que nous étions".

Des paroles lourdes de sens et une attitude qui n'a pas plu à Shakira, qui pointe du doigt le narcissisme de Gerard Piqué pour expliquer cette rupture qui était devenue inévitable...