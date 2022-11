Gerard Piqué séparé de Shakira : retrouvailles glaciales, ils s'ignorent à un match de baseball de leur fils Milan

Entre Shakira et Gerard Piqué, c'est bel et bien terminé ! En couple depuis 2011, la chanteuse et l'ex-footballeur international ont confirmé leur rupture en juin dernier. "Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée. Merci de votre compréhension", avaient-ils déclaré. Concernant leurs enfants justement, Shakira et Gerard Piqué sont parvenus à se mettre d'accord sur la garde. Ils l'ont annoncé dans un communiqué commun : "Nous avons signé un accord qui garantit le bien-être de nos enfants et qui sera ratifié au tribunal, dans le cadre d'une procédure simplement formelle (...) Notre seul objectif est de leur assurer la plus grande sécurité et protection, et nous sommes convaincus que leur vie privée sera respectée", est-il indiqué.

Shakira et son ex Gerard Piqué soutiennent (séparément) leur fils Milan

C'est donc chacun de leur côté que Shakira et Gerard Piqué ont assisté ce samedi 19 novembre au match de baseball de leur fils aîné Milan, 9 ans, qui s'est tenu à Barcelone. Ville dans laquelle vit encore ses derniers instants Shakira, elle qui s'apprête à poser ses valises aux Etats-Unis début 2023. Mais ces retrouvailles ont été glaciales. Les deux ex se sont totalement détournés du regard, ne s'adressant même pas la parole. Les photos dans notre diaporama en témoignent. Toutefois, leur fils Milan a pu compter sur le soutien sans faille de ses deux parents.

La page Shakira étant définitivement tournée pour Gerard Piqué, tout comme sa carrière de footballeur, c'est désormais auprès de Clara Chia, une jeune femme de 23 ans que l'ex-joueur du FC Barcelone a retrouvé l'amour. Les deux tourtereaux ont été aperçus main dans la main, mercredi dernier, à la sortie d'un restaurant japonais en Espagne. Quant à son ex Shakira, on ne sait pas encore si elle a un nouvel homme dans sa vie mais elle a pu toutefois retrouver du réconfort auprès de ses fils chéris ! En espérant qu'avec le temps qui passe, les deux ex pourront finir en bons termes.