Shakira séparée de Gerard Piqué : canon en petite robe bustier juste avant la terrible annonce

Un véritable séisme a retenti dans tout Barcelone, samedi dernier, lorsque Shakira et Gerard Piqué ont annoncé leur rupture dans un communiqué commun, après environ douze ans de relation. "Nous avons le regret de confirmer que nous sommes en cours de séparation" s'étaient-ils exprimés, laissant alors tout le monde sous le choc. Pourtant, la Shakira tout sourire aperçue au Festival de Cannes le 25 mai dernier dans une petite robe dorée n'a rien laissé paraître. Peut-être qu'elle-même n'aurait jamais imaginé un tel scénario.

Le couple a tout d'abord été fragilisé par des rumeurs d'infidélité visant Gerard Piqué. Certains journaux espagnols révélant ainsi que le couple traversait une crise conjugale et ce depuis plusieurs semaines. Une photo de la Colombienne à l'hôpital postée sur les réseaux a également semé le trouble mais la chanteuse a rétabli la vérité à ce sujet, avec une photo à l'appui, en expliquant qu'elle accompagnait son père blessé au visage.

"Le respect de notre vie privée"

Quoiqu'il en soit, peu importe l'origine exacte de leur séparation, celle-ci a bel et bien été officialisée par les deux protagonistes. Et malgré leurs différends, ils ont tenu à faire de leurs fils Milan et Sasha leur priorité absolue, demandant ainsi à tout le monde d'être bienveillant à leur égard. "Pour le bien-être de nos enfants, qui sont notre plus grande priorité, nous demandons le respect de notre vie privée. Merci de votre compréhension" ont-ils poursuivi à travers leur communiqué.

Les deux tourtereaux s'étaient rencontrés en 2010 sur le tournage du clip "Waka Waka", l'un des tubes phares de la chanteuse. Ils avaient officialisé leur relation un an plus tard sur les réseaux, avant d'annoncer la naissance de Milan, leur premier enfant, en janvier 2013. Une famille qui s'est agrandie deux ans plus tard avec l'arrivée de leur deuxième enfant, Sasha. Une belle histoire d'amour, certes, mais qui dorénavant appartient au passé, à en croire les dernières révélations des deux stars.