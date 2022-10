Carla Moreau et Kevin Guedj, la rupture ? Après la tromperie, ce geste de la belle en dit long...

Entre Carla Moreau et Kevin Guedj, rien ne va plus. La jolie blonde et son époux, également papa de sa petite fille Ruby (3 ans), semblent traverser une crise sans précédent. Belle Longwell, une autre candidate de télé-réalité, a assuré avoir couché avec le charmant brun sur le tournage de la Bataille des clans (TFX), à l'abri des regards indiscrets. Une confidence qui a fait l'effet d'une bombe ! Et alors qu'elle semblait plutôt sereine, désormais Carla Moreau réagit différemment

Ces derniers jours, elle a le moral en berne. Et les internautes peuvent la comprendre... L'homme de sa vie, celui à qui elle à récemment dit "oui" lors d'un superbe mariage, l'aurait trompée avec Belle Longwell, qui sortait à l'époque avec Allan, le cousin de Kevin Guedj. Le principal intéressé a formellement nié avoir couché avec la jeune femme. Mais cette dernière persiste et a même livré quelques détails sur cette supposée coucherie. Bien qu'elle a tenté de garder la tête haute, Carla Moreau peine à aller de l'avant. "Je suis obligée de respecter mes engagements de travail même si l'humeur n'est pas du tout au beau fixe", a-t-elle ainsi lancé sur Snapchat dimanche 16 octobre 2022.

Carla Moreau se détache de Kevin Guedj...

Et ce n'est pas tout : Carla Moreau a fait un geste qui laisse penser qu'elle n'est plus en couple avec Kevin Guedj. En effet, comme l'ont fait remarquer certains internautes, l'ancienne star des Marseillais (W9) a opéré un changement de taille dans sa biographie Instagram. Elle ne porte désormais plus le nom de son époux, mais seulement le sien ! Il n'en fallait pas plus pour que ses fidèles followers voient là un signe de séparation. Pour l'heure, elle n'a pas expliqué les raisons de ce changement de nom.

Rappelons que lorsque le scandale a éclaté, Carla Moreau s'était montrée d'un soutien sans faille à son mari. "Je suis choquée que l'on puisse à ce point exposer la vie privée des gens, sans aucune morale. Il semblerait que l'on ait oublié que Kevin et moi sommes mariés et que nous avons un enfant, avait-elle regretté sur les réseaux sociaux. Nous vivons dans un monde très compliqué où pour des clics et du buzz certains sont prêts à tout sans mesurer les conséquences." Aujourd'hui, elle semble dans un tout autre état d'esprit. Affaire à suivre...