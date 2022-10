Carla Moreau trompée par Kevin Guedj ? Une célèbre candidate raconte leur nuit torride...

Nouveau scandale dans le monde de la télé-réalité. Alors que Manon Marsault et Julien Tanti seraient sur le point de divorcer, un autre couple emblématique, révélé dans Les Marseillais également, battrait de l'aile. Il s'agit de Kevin Guedj et Carla Moreau. Les parents de la petite Ruby (3 ans) pourraient bien se déchirer à cause d'une histoire de tromperie tout juste balancée !

Dimanche 9 octobre 2022, Bastos, alias Bastien Grimal, publie une nouvelle vidéo YouTube au cours de laquelle il passe Belle, révélée dans La Villa des coeurs brisés (saison 7, diffusée en mars 2022), au détecteur de mensonge. C'est ainsi qu'il revient sur la folle rumeur selon laquelle elle aurait couché avec Kevin Guedj à l'insu de tous lors du tournage de La Bataille des clans. L'influenceuse à plus d'un million d'abonnés sur Instagram répond par l'affirmative à la question de savoir si "Kevin a initié des avances" envers elle. Puis, l'ancien candidat de Secret Story demande à son invitée du jour si elle a "essayé d'éviter que la situation s'envenime" entre eux. "J'ai dit qu'on était allé trop loin et qu'il fallait qu'on aille se coucher. Il avait déjà été tactile avec moi", s'explique-t-elle. Enfin, Bastos demande clairement à Belle si elle a eu une relation sexuelle avec Kevin Guedj, alors qu'il était marié à Carla Moreau et qu'elle était en couple avec Allan, le cousin de Kevin. "Oui, confie-t-elle avant de s'agacer. En fait, je suis la seule à avouer mes torts et à assumer."

D'après Belle, les faits se seraient alors déroulés "dans la salle de bain de la salle d'interview", au petit matin et plus précisément "aux alentours de 5h". Après cela, Kevin Guedj aurait menacé la jeune femme, lui précisant que si elle racontait ce qui venait de se passer, elle "n'aurait plus de carrière". Contacté par Bastos, Kevin Guedj "maintient que c'est faux". Puis, sur Snapchat, il prend également la parole et nie en bloc. Malgré une récente crise ayant menée à une brève séparation, il peut compter sur le soutien de sa femme Carla Moreau qui a elle aussi brisé le silence sur Instagram. "Je suis choquée que l'on puisse à ce point exposer la vie privée des gens, sans aucune morale. Il semblerait que l'on ait oublié que Kevin et moi sommes mariés et que nous avons un enfant, lâche-t-elle. Nous vivons dans un monde très compliqué où pour des clics et du buzz certains sont prêts à tout sans mesurer les conséquences." Face à ces réactions, Belle promet que "ça va partir fort" ! Affaire à suivre...