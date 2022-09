Kevin Guedj séparé de Carla Moreau : le couple face à un revirement de situation, il s'explique

Kevin Guedj a de nouveau pris la parole sur Snapchat, le mercredi 22 septembre 2022. Quelques jours après avoir annoncé sa séparation avec Carla Moreau, l'ancien candidat des Marseillais (W9) a fait le point sur leur situation.

Depuis qu'il a révélé que son épouse et lui faisaient un break, Kevin Guedj a reçu de nombreux messages sur les réseaux sociaux. Certains ont notamment compris qu'il était de retour chez eux, auprès de Carla Moreau et de leur fille Ruby (2 ans et demi). Le charmant brun de 32 ans s'est donc une nouvelle fois exprimé pour annoncer une bonne nouvelle. "On était dans une phase où on avait besoin tous les deux de réfléchir sur nous deux, sur plein de choses. (...) Je pense qu'on avait besoin de se retrouver un peu, de savoir quelles étaient nos priorités dans la vie. (...) Ma priorité, ça a toujours été le bonheur de ma famille et ça le restera. Je pense qu'on avait besoin de se poser chacun de notre côté, de voir où on en était. Ce qu'on voulait faire, ce qu'on ne voulait pas faire, ce qu'on ne voulait plus. On a décidé de se redonner une chance", a-t-il tout d'abord déclaré.

Kevin Guedj a ensuite confié qu'ils avaient pris cette décision car ils s'étaient mariés il y a peu et qu'en plus, il y avait Ruby. "Dans la vie il y a des hauts et des bas, je pense qu'il faut savoir les affronter. Je pense que ce petit break nous a fait du bien. En tout cas pour ma part. (...) C'était quelque chose d'obligatoire je pense. On a vécu beaucoup de choses cette année. On a décidé de se remettre bien. Je pense que fuir n'est pas quelque chose qui nous correspond. On a pris de face les soucis qu'on a et on va repartir sur des bases solides", a poursuivi le candidat de La Bataille des clans (TFX). Il n'a également pas manqué de remercier les personnes qui l'ont soutenu durant cette période.

Désormais, Kevin Guedj est de retour chez lui et restera auprès de sa fille et sa femme pour le meilleur et pour le pire. En tout cas, c'est ce que Carla Moreau et lui espèrent.