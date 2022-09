Carla Moreau et Kevin Guedj séparés : le candidat a "décidé de partir", il s'explique

C'est une triste nouvelle qui a été annoncée par Kevin Guedj par le biais de son compte Snapchat, le 16 septembre 2022. Le candidat de La Bataille des clans (TFX) a révélé que Carla Moreau et lui étaient actuellement séparés, pour à priori mieux se retrouver par la suite.

Des rumeurs de séparation couraient ces derniers jours. Il faut dire que la semaine passée, Kevin Guedj avait écrit un message énigmatique. "Une page se tourne", ont pu lire ses abonnés. Ils ont ensuite constaté que Carla Moreau ne portait plus ses bagues de mariage et de fiançailles et que son mari n'apparaissait plus dans ses stories. Mais il a fallu attendre le 16 septembre pour que le charmant brun de 32 ans en dise plus sur la situation.

"C'est vrai que Carla et moi, on a décidé de se retrouver tous les deux seuls. Ces derniers temps, on n'a pas été épargnés par pas mal de choses, diverses et variées. Elle, comme moi, on a besoin de se retrouver. C'est vrai qu'avec Carla, on est H24 ensemble, tous les jours. Et c'est vrai que parfois dans la vie, tu as besoin de te retrouver seul pour réfléchir à pas mal de choses. On ne va pas rentrer dans les détails. Elle comme moi, on a besoin de se retrouver seul", a tout d'abord confié Kevin. Il a vite précisé qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un divorce. C'est justement pour éviter une rupture définitive que les parents de Ruby (2 ans et demi) ont pris cette décision. "C'est pour cette raison que j'ai décidé de partir un peu, pour me retrouver avec ma famille. Carla est avec sa famille. On est bien entourés. Elle est avec la petite (...) On a besoin de temps pour se retrouver et se ressourcer dans le plus grand des respects. Ni elle, ni moi avons envie de se faire la guerre. On a un enfant ensemble. À l'heure actuelle, on a besoin de ça. On ne va pas se cacher (...) On a plein de questions sans réponses et donc voilà, on se pose un petit peu pour faire un point sur notre vie", avait-il conclu. La belle blonde de 25 ans ne s'est quant à elle pas encore exprimée.

Rappelons que c'est en 2016 que les deux candidats se sont rencontrés dans le cadre du tournage des Marseillais South Africa. Par la suite, leur couple a connu de nombreuses ruptures. Mais ils ont fini par se poser et se sont fiancés lors du tournage des Marseillais aux Caraïbes, en 2020. Leur mariage a été organisé à Courchevel en janvier 2022. Un événement filmé par les caméras de TFX. Avant cela, ils ont accueilli leur fille Ruby, en octobre 2019.