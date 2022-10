Divorce imminent pour Manon et Julien Tanti ? La belle "humiliée" serait décidée à quitter le Marseillais !

Sur les réseaux sociaux, ils s'affichent plus heureux et amoureux que jamais. Mais la réalité serait bien différente... Y aurait-il de l'eau dans le gaz entre Julien Tanti et Manon Marsault ? C'est ce qu'avance un blogueur du nom de Mayamo TV. D'après ses informations, le couple phare des Marseillais serait sur le point de divorcer. En effet, rien n'irait plus entre les parents de Tiago (4 ans) et Angelina (2 ans).

"Petit scoop sur comment Manon essaye de quitter Julien sans succès, parce qu'il utilise sa famille pour la bloquer", apprend-t-on dans la story du blogueur, peu après une période tendue entre les amoureux qui avaient déjà évoqué le divorce. Tout aurait commencé lors de la confrontation entre la jeune maman et Laura Lempika dans Les Marseillais VS Le Reste du monde. Cette discussion aurait été orchestrée par Julien Tanti et la production, et Manon Marsault, "le coeur brisé", "s'est sentie humiliée". De retour en France après le tournage, une dispute aurait éclaté. "Manon trouvait que Julien n'était pas assez présent et d'autres choses se sont accumulées : il joue trop à la play, ne s'occupe de leur business à 2... Bref elle fait tout, elle est seule dans le couple", résume le blogueur.

A ce moment précis, la candidate de télé-réalité aurait semblé décidée à quitter son époux. "Elle ne voulait plus de lui", apparemment et aurait même évoqué le sujet auprès des parents de Julien. De son côté, le père de famille aurait "pleuré" auprès d'eux afin qu'ils raisonnent la belle. Mais cette fois fut peut-être celle de trop. "Au quotidien, quand il y a une dispute, Julien rabaisse Manon. Il lui dit mot pour mot : 'Tu n'es rien sans moi', et que si Manon le quitte, il va 'l'afficher sur les réseaux car il est plus aimé qu'elle'. Parfois il la pique par rapport à sa mauvaise image à la télé", poursuit Mayamo TV.

En bref, Manon Marsault "trouve qu'elle est beaucoup mieux sans Julien". En son absence, elle se sent "libérée, délivrée, limite dégoûtée qu'il rentre". De son côté, la jeune femme s'est confiée à certains proches, avouant n'être "plus du tout heureuse" avec son mari, qu'elle "ne sait pas comment le quitter". Des révélations auxquelles les principaux intéressés n'ont pour l'heure pas réagi. Affaire à suivre...