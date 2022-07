Manon Marsault et Julien Tanti proches du divorce ? Elle aurait quitté la maison, il la provoque avec ses ex

Mais que se passe-t-il entre Manon Marsault et Julien Tanti ? Apparemment, les deux stars des Marseillais ne vivraient plus ensemble. Pire, une rupture est évoquée. Toute cette sombre histoire aurait débuté à cause de la diffusion des épisodes de C'est la famille (6play). Des images diffusées auraient mis en colère le fraté qui aurait eu l'impression que sa femme souhaitait montrer qu'elle portait la culotte au sein du couple.

Une rumeur lancée par le compte Instagram tmzfrofficiel, reprise par nos confrères de Purebreak. Si au début ils auraient commencé à en "discuter calmement", cela aurait vite dégénéré. "Il y a eu une grosse dispute et beaucoup de reproches ont été faits. Manon a lâché à Julien que c'est elle qui gérait tout et que si sa vie était aussi bien organisée et en place aujourd'hui, c'était grâce à elle. Elle lui a lâché qu'il ne savait pas parler un mot d'anglais et que c'est elle qui gérait tout à Dubaï", révèle entre autre le compte Instagram. Des mots qui auraient fait bondir le marseillais qui estime, lui, que c'est elle qui lui doit tout. Visiblement c'est aller suffisamment loin pour que Manon parte de la maison avec les enfants.

Pourtant, comme en témoigne le compte Spnachat de Julien, il est bien avec Tiago (4 ans) et Angelina (1 an). On peut les voir manger et le petit garçon jouer dans la piscine. En revanche, aucune trace de la maman qui ne poste plus rien ni sur Instagram ni sur Snapchat. De quoi alimenter la rumeur...

Toujours selon le compte Instagram, suite au départ de Manon, Julien Tanti aurait continué de la "provoquer sur les réseaux en postant des tweets et en suivant ses exs pour attirer son attention". Il a notamment suivi Parisa. Pas sûr que cela arrangera les choses avec sa belle qui a été au coeur d'un bad buzz il y a quelques jours.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Manon Marsault claque la porte. Elle l'avait déjà fait en 2020 en partant avec sa fille Angelina qui n'était alors âgée que de 2 mois. La rupture a heureusement été évitée. On espère pour leurs enfants que cette fois-ci aussi. Et dire qu'il y a quelques jours le couple fêtait son anniversaire en dévoilant une photo un peu gênante de leur attachement.