Manon Marsault "n'a plus la notion de l'argent" : la séquence qui a fait halluciner ses proches et le public

Les Tanti font décidément beaucoup parler d'eux en ce moment. Après l'histoire de leur cauchemar en mer, qui n'aurait pas été aussi cauchemardesque que ça, ou leur photo qui a choqué, Manon Marsault et Julien Tanti sont de nouveau sur le devant de la scène, à cause d'une séquence d'une nouvelle émission de télé-réalité du groupe M6.

Le 11 juillet dernier, les internautes ont pu découvrir une nouvelle émission sur 6Play, baptisée C'est la famille. Ils peuvent y suivre le quotidien de Jessica Thivenin et Thibault Garcia, Maeva Ghennam ou encore Nikola Lozina et Laura. La première saison est composée de dix épisodes et l'un d'eux a attiré l'attention du public.

Dans l'une des séquences, on peut découvrir que l'ancien couple en crise Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont convié Maeva Ghennam, Manon Marsault et Julien Tanti chez eux, pour leur faire découvrir leur nouvelle maison. Et, au cours de la soirée, le papa de Tiago (4 ans) et Angelina (1 an) a fait savoir à ses amis que son épouse comptait faire d'énormes travaux dans leur maison. Une décision qu'il ne comprend pas. "Ce que tu ne sais pas, c'est que les travaux c'est le prix d'une maison. On casse tout", a-t-il lancé. Une remarque qui a fait bondir la mère de famille. "Tu fais quoi ? Tu vas me monter les nerfs devant tout le monde ? C'est le prix d'une maison ? Donc 300 000 euros c'est e prix d'une maison ?", a-t-elle répliqué.

Julien Tanti lui a donc répondu que c'était bien le cas. Face à la réaction étonnée de Manon, leurs amis n'ont pu s'empêcher de rire. Cela n'a pas empêché la jeune femme de poursuivre : "C'est le prix d'une maison 300 000 euros ? Vous n'avez plus la notion de l'argent ! C'est le prix d'un appartement en France oui." Thibault Garcia et Maeva Ghennam ont bien tenté de lui expliquer que son mari avait raison. Mais rien n'y a fait. "Elle dit que 300 000 euros ce n'est pas le prix d'une maison. Mais si. Je pense qu'elle n'a plus trop la notion là", a confié le papa de Maylone (2 ans) et Leewane (bientôt 11 mois) amusé, en interview.