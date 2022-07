Manon Marsault "hystérique" et en larmes avec Julien Tanti : leur bateau coule, cauchemar en pleine nuit...

Grosse frayeur dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 juillet 2022 pour un couple phare des Marseillais (W9). Manon Marsault et Julien Tanti ont eu la peur de leur vie. Sur Snapchat, la maman de Tiago (4 ans) et Angelina (1 an et demi) apparaît en larmes et paniquée par la situation. Avec sa moitié qu'elle a épousée, elle passait la soirée sur un bateau dans le Sud de la France. Ce même véhicule marin a heurté un rocher et s'est mis à couler, en pleine mer...

"On a fait une journée à Cannes. On est sur un bateau et on est en train de couler, tout simplement. On a pris un rocher au milieu de nulle part. Il fait nuit noire. On a appelé les secours il y a 45 minutes, personne n'arrive... C'est génial, lance alors Manon Marsault. Je trouve ça très sérieux comme situation. Je flippe total. J'ai clairement fait une crise d'hystérie. Là, je me suis un peu calmée. J'espère qu'ils vont arriver vite parce que le bateau commence à baisser au niveau de l'eau petit à petit. J'ai l'impression d'être sur le Titanic. (...) Je suis au bout de ma vie."

Toujours dans l'attente d'une aide extérieure pour quitter le bateau et rejoindre la terre ferme, Manon Marsault raconte l'accident. "Quand on a pris le rocher ça a fait un gros boum ! J'étais hystérique, j'ai pensé à mes enfants, j'ai hurlé, j'ai pleuré...", se souvient-elle, émue, en précisant que cette situation la fait "flipper de dingue". "Ce n'est pas un gros bateau, je pense qu'on est sur un rocher. En tout cas, je vois des rochers tout autour. Heureusement que je n'étais pas avec les enfants car j'aurais vraiment paniqué", ajoute l'ex-compagne d'un célèbre footballeur, en larmes.

Plusieurs solutions s'offrent alors aux naufragés... mais aucune ne fonctionne vraiment. "La fusée de détresse, on a essayé elle ne marche pas", indique Manon Marsault. Quant aux gilets de sauvetage, ils "ne passent plus parce qu'on a tiré sur les cordes". Finalement, Manon Marsault, Julien Tanti et les autres passagers du bateau sont secourus ! "Un grand merci à la SNSM bénévole d'être venue nous sauver", écrit la jeune maman, soulagée.

Plus de peur que de mal, ouf !