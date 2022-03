Manon Marsault a été en couple avec un très célèbre footballeur !

Les téléspectateurs ont vu leur histoire naître à l'antenne. Grâce à l'émission de télé-réalité Les Marseillais, Manon Marsault et Julien Tanti se sont trouvés pour ne plus jamais se quitter. Malgré quelques ruptures, les deux candidats forment toujours aujourd'hui un couple des plus amoureux. Mais dans le passé, chacun aura d'abord eu son lot de conquêtes. Manon Marsault a notamment fréquenté un très célèbre sportif.

En effet, comme le rappellent nos confrères de Voici ce vendredi 4 mars 2022, elle a vécu il y a plusieurs années une idylle avec Karim Benzema ! C'est elle-même qui en avait parlé en 2013 auprès de Jeremstar. Des confidences qu'elle avait ensuite vite regrettées car le Youtubeur aurait quelque peu déformé la vérité. "Je suis très fâchée contre lui (Jeremstar, ndrl). Il disait que je n'étais qu'un plan cul de Karim. Si ça avait été le cas, je n'aurais jamais parlé de Karim. Je n'ai pas du tout apprécié donc je lui ai fait part de mon mécontentement", avait-elle expliqué à l'époque dans l'émission Le Mag' sur NRJ12.

Plus tard, la chroniqueuse Maeva Anissa avait confirmé à Sam Zirah que Manon Marsault avait bien été en couple avec le footballeur du Real Madrid. "Elle sortait avec Karim, on en avait parlé et comme Karim traînait avec Rohff (le papa de son fils Kaïs, ndlr)... Elle voulait savoir si je pouvais lui parler. Oui oui, elle est sortie avec Karim Benzema", avait-elle soutenu.

Chacun a depuis refait sa vie. Manon Marsault a fini par épouser Julien Tanti et a eu deux enfants avec lui, Tiago (3 ans) et Angelina (1 an). Quant à Karim Benzema, il est également devenu père. Le footballeur international a accueilli une fille prénommée Mélia, en février 2014 (née d'une précédente relation avec une certaine Chloé). Puis, il a eu le bonheur d'avoir un garçon Ibrahim, né en mai 2017 de sa relation avec le mannequin Cora Gauthier. Plutôt discret sur sa vie privée, Karim Benzema régale tout de même de temps à autres ses abonnés de photos de ses adorables enfants dont il est très proche.