Maeva Anissa trahie et peinée par Rohff : "Il a ressorti mon film érotique"

En avril 2021, Maeva Anissa a fait son grand retour à la télévision dans Touche pas à mon poste ouvert à tous, sur C8. A cette occasion, Sam Zirah l'a rencontrée pour une interview "En toute intimité". Et la belle brune s'est confiée sans tabou sur différents sujets, parmi lesquels son ancien compagnon Rohff ou son film érotique.

Durant cinq ans, l'ancienne chroniqueuse du Mad Mag de NRJ12 a vécu une histoire d'amour avec le rappeur Rohff. Ensemble, ils ont eu un petit garçon prénommé Kaïs (13 ans et demi). Mais la vie a voulu qu'ils se séparent et, pendant plusieurs années, le petit garçon n'a pas vu son papa. Ce n'est qu'en 2016 que le grand rival de Booba est revenu, une grande joie pour Maeva Anissa. "J'étais tellement heureuse que tout le monde pensait que j'étais encore amoureuse. Quand il est revenu, j'en ai fait trop. (...) Un jour il m'a dit : 'Tu as tendance à aimer les gens qui te font beaucoup de mal.' Ca m'a fait très mal et ça m'a tout remis en question", a-t-elle confié au journaliste.

Rohff lui a en effet fait beaucoup de peine. C'est elle qui était à l'origine de la rupture mais elle pensait que ce ne serait qu'un simple break. Rapidement, l'homme de 43 ans s'est remis en couple avec une fille qu'elle connaissait très bien. "J'étais souvent au téléphone avec elle et elle me disait : 'Quitte-le, c'est une merde.' Le soir elle allait dormir avec lui. J'ai été traumatisée, j'ai eu mal. Cette fille m'envoyait des messages en me disant : 'Va aux assistantes sociales, moi je suis à Miami au bord de la mer avec le père de ton fils. Je vais lui en faire dix comme ton fils, il va l'oublier.' C'était violent", a poursuivi Maeva Anissa.

Une guerre médiatique avec Rohff

C'est alors que les deux parents ont commencé à se déchirer médiatiquement. Chacun a tenté d'enfoncer l'autre sur les réseaux sociaux en frappant là où ça fait mal. Rohff a notamment évoqué une erreur de jeunesse de son ex. "J'ai fait une erreur dans ma vie. (...) Et lui l'a ressortie. (...) Quand je l'ai connu, il m'a dit que pour lui ce n'était rien et qu'il allait me protéger. C'est ce qu'il s'est passé deux ou trois fois. Mais le jour où on s'est embrouillés, pour faire honneur à sa meuf qui voulait me mettre sous terre, il a ressorti mon erreur. Ca a été une catastrophe pour moi", a-t-elle déclaré, sans préciser de quoi il s'agissait. Mais, très vite, elle a expliqué qu'il s'agissait du film érotique qu'elle avait tourné en 2001. "Certains ont appelé H2O Productions pour leur dire que j'avais fait du porno. Je n'en ai jamais fait de ma vie. (...) C'est une erreur complètement débile. Après avoir fait de la figuration dans des films, j'ai été contactée par un producteur pour un film érotique. (...) On m'a dit : 'Tu vas être la nouvelle Sharon Stone, il y a quelque chose en toi. Après ça Luc Besson va t'appeler.' Il m'a dit que c'était un énorme truc qui allait passer sur M6", s'est-elle souvenue, en larmes. D'abord réticente, elle a finalement été convaincue par le producteur. Bien que mal à l'aise, elle est allée au bout du projet. Et elle a fait cinq minutes de figuration dans un film du même genre.

"Quand c'est passé après, je voulais mourir. (...) Je me suis rendue compte que j'ai été piégée. Là j'ai fait une mini dépression, j'ai dû prendre des médicaments pour me calmer", a-t-elle dit. Fort heureusement, elle a réussi à sortir la tête de l'eau. Et depuis, tout va mieux avec Rohff.