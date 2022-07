Manon Marsault et Julien Tanti : Une photo choc du couple publiée, les internautes "gênés" !

Lorsqu'ils ne sont pas en tournage pour les différentes saisons des Marseillais (W9), Manon Marsault et son époux Julien Tanti continuent de partager quelques instants de leur quotidien, avec leurs enfants Tiago (4 ans) et Angelina (1 an), sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que ce mardi 12 juillet 2022, afin de célébrer un jour important, le couple s'illustre sur Instagram. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la photo publiée ne connait pas le succès escompté...

C'est Manon Marsault qui se saisit de son compte en y partageant une image où elle apparaît seins nus (voire complètement nue) dans un bain moussant où des pétales de roses rouges sont disposées. Son amoureux Julien Tanti se tient juste derrière la baignoire en short de bain jaune fluo et enlace sa belle, ses mains étant placées pile sur sa poitrine. "Joyeux anniversaire mon amour. Si tu savais comme je t'aime. Tu es le meilleur des maris, le meilleur des amants, le meilleur des meilleurs amis et le meilleur des papas. Je t'aime je t'aime je t'aime, l'amour inconditionnel", peut-on lire en légende.