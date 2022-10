Carla Moreau trompée par Kevin Guedj ? Après de nouvelles révélations, le candidat évoque "des dégâts"

Le monde de la télé-réalité tremble en ce moment. Alors que Manon Marsault et Julien Tanti sont au coeur de rumeurs de divorce, Kevin Guedj est visé par des accusations d'infidélité. Belle Longwell affirme en effet que lors du tournage de La Bataille des clans (TFX), l'époux de Carla Moreau et lui ont eu une relation charnelle. Des faits niés en bloc par le papa de Ruby (3 ans). Et il s'est encore exprimé sur cette affaire le 11 octobre 2022 après que l'ex de son cousin Allan a sorti une vidéo l'accablant une nouvelle fois.

La candidate de télé-réalité n'a en effet pas supporté que Kevin et certains de ses proches l'accusent de mentir après la sortie de son interview avec Bastien Grimal. Elle a donc créé une chaîne YouTube pour raconter sa version des faits en détail après avoir été "salie publiquement". Si l'on en croit Belle, le mari de Carla Moreau avait une attitude ambiguë à partir du deuxième jour de tournage. Et lors de la soirée, il se serait "rapproché de plus en plus" jusqu'à la "toucher de façon plus en plus inappropriée". Ils auraient ensuite échangé leur premier baiser dans une salle de bain. En sortant, ils auraient été surpris par une nounou et ont inventé une excuse. Ils se seraient retrouvés un peu plus tard dans la salle de bain d'une salle d'interview et auraient couché ensemble. Le lendemain, Kevin lui aurait demandé de n'en parler à personne pour ne pas détruire sa famille auquel cas, il aurait été prêt à détruire sa carrière.

Tout au long de son récit, elle a dévoilé des audios qu'elle avait envoyés à Jazz pour lui raconter ce qu'il se serait passé. "L'erreur a été faite à deux. Je ne suis pas la seule responsable", a regretté celle qui subi un harcèlement depuis que l'affaire est sortie. Puis, elle a présenté ses excuses à Carla Moreau.

Kevin Guedj s'exprime une nouvelle fois

Kevin Guedj a bien entendu rapidement eu vent de cette vidéo. Il a donc pris la décision de s'exprimer sur Snapchat. Le charmant brun a tout d'abord expliqué que Bastos (qui a fait des révélations sur sa vie sexuelle) l'avait prévenu peu de temps avant de poster son interview de Belle. "Je ne m'attendais pas à ça. On ne va pas se mentir. (...) Je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur", a-t-il avoué. Il a ensuite assuré qu'il n'y avait aucune preuve qu'il avait bel et bien trompé Carla avec la jeune femme.

"Maintenant je pense qu'elle a fait assez de dégâts, surtout qu'elle dit que c'est pour Carla mais si tu as vraiment envie de faire une chose pour une personne, tu l'attrapes seule. En plus quand je vois les détails, je me dis que c'est quand même tiré par les cheveux... C'est fort. Mais derrière tout ça, moi j'ai une famille. Les gens vont se dire oui ça s'est passé ou non ça s'est pas passé. Quoi qu'il arrive il n'y a pas de preuves, ça restera dans le flou", a déploré Kevin Guedj. Et de révéler que sa maman était au bord du malaise après avoir découvert cette histoire.

Kevin Guedj n'a pas caché qu'il en avait assez et a reproché à Belle d'avoir voulu faire le buzz pour ouvrir sa chaîne YouTube. "Ca s'appelle du harcèlement de dire des choses toute la journée sans son autorisation. C'est un délit. (...) C'est juste pour faire du mal et pour détruire. Je trouve ça dommage", a-t-il rappelé. De son côté, Carla a simplement écrit : "Je crois que du haut de mes 25 ans, j'aurais tout vécu dans ma vie."