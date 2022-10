Secret Story - Un ex-candidat accro au sexe : porno, masturbation, coucheries... "C'est une maladie"

Cela aurait pu être son secret. En 2016, Bastien Grimal intègre le casting de la dixième saison de Secret Story. Il avait pour mission d'être "l'alibi du couple" formé par le gagnant Julien Geloen et Sophia. Mais le jeune homme, éliminé aux portes de la grande finale, aurait pu cacher un autre fait confidentiel : il est accro au sexe. Ce mardi 11 octobre 2022, face à Faustine Bollaert dans son émission Ça commence aujourd'hui (France 2), il témoigne.

"L'addiction au sexe, c'était un problème à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément réglé mais ça n'est plus un problème dans ma vie, confie alors Bastien Grimal surnommé Bastos. J'ai considéré que c'était une addiction à partir du moment où ça nuisait à ma vie, à mon temps, ma vie sociale, mon travail, ma capacité à ressentir des choses pour des femmes, à avoir des émotions." Il a eu son premier rapport sexuel à l'âge de 18 ans, mais ce n'est que trois ans plus tard que tout cela s'est déclenché, lorsqu'il est allé vivre à New York faire de la promotion de club. "Mon travail c'était de ramener des jolies filles en boîte de nuit pour donner à l'établissement une belle image. J'avais un train de vie de rockstar ! C'est devenu très très facile de coucher avec des filles", raconte le candidat de télé-réalité vu dans Les Marseillais.

Et à cette époque, Bastos ne vivait pas cette situation comme une souffrance. "J'en profitais, j'adorais ça, c'était génial et je le faisais de plus en plus. Il m'arrivait en une seule soirée d'avoir trois rapports sexuels avec trois femmes différentes", regrette-t-il. Finalement, l'addiction a changé avec le temps : il est passé d'un besoin de nombreuses conquêtes à un besoin de sexe souvent, mais avec les mêmes partenaires. "Je parle d'une petite équipe de foot de filles que je revois régulièrement mais pas trop", explique-t-il.

Face à cette maladie, et il insiste pour qu'elle soit reconnue comme telle, l'ex-compagnon de Mélanie Dedigama et de Belle Longwell s'est lancé un challenge dans le but de se "sevrer". "Je devais passer 40 jours sans sexe, la première fois j'ai tenu 2 jours. Finalement j'ai réussi à tenir 15 jours. Puis avec l'aide du confinement, j'ai réussi à tenir 2 mois et demi, indique-t-il. Je n'ai pas stoppé la masturbation mais le fait de voir des filles régulièrement. Puis ensuite, toujours en me masturbant et consommant de la pornographie, je ne voyais personne." Au moment du tournage, Bastos, alors en couple, se disait satisfait et épanoui.