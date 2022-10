Manon Marsault et Julien Tanti au bord du divorce ? La candidate lève le voile sur leurs embrouilles

Carla Moreau et Kevin Guedj ne sont pas les seuls à être le centre de l'attention des internautes en ce moment. Si les anciens candidats des Marseillais (W9) sont la cible de rumeurs d'infidélité, Manon Marsault et Julien Tanti sont quant à eux au coeur d'allégations concernant un divorce. Une histoire à laquelle la jeune femme de 32 ans a réagi sur Snapchat, le 11 octobre 2022.

Alors que Nabilla et Thomas Vergara étaient en train de fêter les 3 ans de leur fils Milann (une fête grandiose !), Manon Marsault était tranquillement chez elle avec son mari et leurs enfants Tiago et Angelina (4 et 2 ans). Et au cours de la soirée, elle a appelé Julien Tanti afin que tous deux réagissent à la rumeur selon laquelle une envie de divorce est à l'ordre du jour. "Donc là tu m'as appelé pour débattre sur l'histoire que tu veux me quitter, du divorce... Je n'ai rien à voir. C'est toi qui est impliquée, moi je suis tranquille à la maison : casa, enfant, femme. On est bien. Toi tu es impliquée, c'est à toi de débattre. Ciao", a lancé le père de famille avant de partir.

C'est donc seule que Manon Marsault a finalement pris la parole. Elle a ainsi expliqué qu'elle a eu vent de cette histoire il y a quelques jours, mais qu'elle n'y avait pas prêté attention. "Mais là, c'est vrai que je commence aussi à en voir pas mal. Comme quoi je veux divorcer de Julien, que c'est lui qui ne voulait pas me laisser partir et qu'il aurait supplié ses parents pour l'aider pour ne pas que je parte. Un truc comme ça, je n'ai pas trop compris l'histoire parce que je ne sais pas d'où elle sort", a-t-elle confié dans un premier temps. Elle a ensuite assuré que tout allait bien entre Julien Tanti et elle. "On est un couple normal, forcément parfois on a des embrouilles mais il n'est pas question de divorce ou de séparation. Je ne comprends même pas quelle est la source de cette histoire", a-t-elle précisé.

Rien à signaler donc chez les Tanti qui filent toujours le parfait amour. Si cette rumeur ne l'a pas affectée, Manon Marsault a averti les blogueurs que cela n'était pas toujours le cas. "Je me dis qu'il y a peut-être des intox qui prennent des proportions énormes et qui peuvent nous atteindre. Faites attention, revoyez vos histoires avant de les balancer comme ça. Il y a des trucs qui peuvent être un peu graves ou embêtants", a-t-elle conclu.