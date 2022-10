Nabilla : Fête totalement démesurée pour les 3 ans de Milann, des images dévoilées

Bon anniversaire Milann. Le 11 octobre 2022, le fils de Nabilla Benattia et Thomas Vergara a célébré ses 3 ans. Un anniversaire fêté en grande pompe chez lui comme les internautes ont pu le découvrir sur les réseaux sociaux.

Il y avait du monde hier chez Nabilla Benattia et Thomas Vergara. Petits et grands ont pu découvrir que c'est le thème Avengers que les parents ont choisi afin de faire passer le plus bel anniversaire à leur fils aîné. Les invités ont pu peindre sur une grosse toile où était représenté le frère de Leyann ou ont pu siroter des cocktails aux noms des héros à l'honneur tels que Hulk, Spiderman ou Captain America.

Ils ont ensuite vu arriver des personnes déguisées en ces personnages de l'univers Marvel et de son côté, Milann a enfilé la tenue de Spiderman, alors que son frère portait un pyjama Superman. Est ensuite venu le moment de danser et le roi de la fête n'a pas hésité à danser avec l'une de ses copines. Pour les plus gourmands, une machine à barbe à papa et de pop-corn étaient installées. A consommer avec modération si l'enfant voulait ensuite s'éclater dans la belle structure gonflable mise dans le jardin. Puis, un homme a fait une animation avec un ballon en hélium et de la fumée, déguisé en savant. De quoi impressionner les enfants qui n'ont pas manqué de l'applaudir.

La musique était une fois de plus de retour avec de nombreux (très nombreux) confettis projetés (bon courage à la femme de ménage !) avant l'ouverture des cadeaux et l'immense gâteau, toujours sur le thème des Avengers. Une pièce si belle que Milann n'a pu résister à son envie d'en croquer un morceau avant qu'il ne souffle ses bougies, entouré de ses parents et de tous les invités. Le gâteau était si haut que Thomas Vergara a dû le porter ! Puis, il l'a refait dans les bras de Spiderman. Un anniversaire de rêve dont il devrait se souvenir longtemps. Jusqu'au prochain tout du moins car on se doute que Nabilla Benattia et son époux sortiront une fois de plus le grand jeu pour ses 4 ans.