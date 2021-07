Nabilla Benattia son mariage avec Thomas possiblement gâché : son message alarmant

C'est le grand jour pour Nabilla Benattia et Thomas Vergara. Ce mardi 6 juillet 2021, le couple qui s'est rencontré sur le tournage des Anges 5 (diffusé sur NRJ12 en 2013) va se marier. Une cérémonie qui se déroulera au château de Chantilly, dans l'Oise. Plusieurs heures avant son mariage, la brunette de 29 ans n'a pas caché son bonheur, mais aussi l'une de ses angoisses.

La maman de Milann (1 an et demi) a posté un message énigmatique à 1h44 du matin. "Demain est un grand jour pour moi. Je suis tellement heureuse. Une seule chose pourrait gâcher mon bonheur, je croise les doigts", a-t-elle écrit. Nabilla Benattia n'a pas donné de plus amples précisions concernant l'événement qui pourrait tout gâcher, de quoi attiser la curiosité de ses abonnés.

Peut-être Nabilla Benattia craint-elle l'absence de l'un de ses proches à la cérémonie, tels que son papa Khoutir qui pourrait être gêné par la présence des caméras, sa maman Marie-Luce ou sa grand-mère Livia, dont elle est très proche. Il se pourrait également que Tarek, son frère, ne soit pas de la partie. Nos confrères de Public ont annoncé qu'il serait absent pour des raisons religieuses. S'il est actuellement à Paris en compagnie de sa femme Camélia et de leur fils Liaam (7 mois), il ne semble pas prêt à rejoindre le château de Chantilly. Sur son compte Snapchat, son épouse a annoncé qu'ils étaient en virée shopping et que le soir venu, ils iraient au restaurant. Est-ce pour entretenir le mystère ou ne va-t-il réellement pas s'y rendre ?

Autre mésaventure qui pourrait arriver à Nabilla Benattia : un souci avec sa robe de mariée (qui devrait être signée le créateur Jean-Paul Gaultier) comme une tâche dessus, un vomito de Milann, une déchirure ou qu'elle ne rentre plus dedans. Ou alors la venue d'un paparazzi qui immortaliserait la cérémonie, dans son dos. Sachant que le couple a bien pris soin que rien ne fuite avant la diffusion sur Amazon Prime. "Les prestataires ont dû signer une clause de confidentialité, leurs téléphones scellés pour empêcher toute photo volée", apprend-t-on dans un reportage diffusé sur les antennes de BFM Paris ce mardi matin. Il est également précisé qu'ils "risqueraient jusqu'à 5000 euros d'amende et 5 ans de prison en cas de fuite sur l'organisation du mariage".

Ou alors, fait le plus improbable mais le plus drôle en y pensant, Sofiane Tadjine pourrait venir faire irruption à la cérémonie en chantant "je suis dingue de toi Nabi-Nabilla" et tente de repartir avec elle.