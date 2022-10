Carla Moreau : L'anniversaire grandiose de sa fille Ruby finit mal, "c'est un truc de fou"

Le 1er octobre 2019, Carla Moreau et Kevin Guedj vivaient le plus beau jour de leur vie en accueillant leur premier enfant. Ce samedi était donc le jour des 3 ans de la petite Ruby. Mais voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu.

Les parents, comme chaque année, se sont donnés beaucoup de mal pour organiser une fête d'anniversaire mémorable pour leur fille. Après celui réalisé pour sa première année qui a été extravagant et clairement inspiré d'un de ceux de Kylie Jenner, cette fois, Carla Moreau et Kevin Guedj ont misé sur Peppa Pig et La Reine des neiges. Décor grandiose, gâteaux XXL, Peppa Pig en personne présent à la fête et même brunch pour les adultes... tout a été fait pour ravir l'enfant et les invités. Mais malheureusement, comme on peut le voir grâce à une vidéo postée par la maman sur Instagram, Ruby n'était pas très bien. Un peu fatiguée, la tétine vissée dans la bouche la plupart du temps... elle ne semblait pas vraiment profiter de l'instant. Et pour cause, l'anniversaire ne s'est pas passé comme il aurait dû puisque la petite fille a fini au lit, malade.