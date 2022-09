Carla Moreau réconciliée avec son mari Kevin après une pause "nécessaire" : elle sort enfin du silence

Au début de l'année 2022, Carla Moreau et Kevin Guedj vivaient l'un des plus beaux jours de leur vie : leur mariage. C'est le 26 janvier qu'ils se sont dit "oui" une première fois à la mairie de Marseille. Puis, les parents de Ruby (2 ans) et leurs proches s'étaient rendus jusqu'à Courchevel pour une semaine de festivités. Tout semblait donc aller pour le mieux pour les jeunes époux, ensemble depuis plusieurs années.

Mais voilà qu'il y a quelques jours, Kevin a fait une annonce inattendue. Les ex-stars déchus des Marseillais se sont brièvement séparées dans l'intimité. Le jeune homme se voulait toutefois rassurant en expliquant que ce break devait servir à éviter un divorce. Et cela a semble-t-il fonctionné puisqu'ils se sont déjà réconciliés. Dans la journée de samedi 24 septembre, Carla Moreau est enfin sortie du silence sur Instagram pour s'exprimer sur le sujet. "Je pense qu'on a vraiment besoin de se retrouver qu'entre nous, se reconcentrer sur les priorités. Je pense que c'était nécessaire", a-t-elle estimé. Pas question toutefois pour elle de s'épancher davantage. "Je suis devenue hyper pudique avec ça. Que ça aille ou que ça n'aille pas, j'aime bien le garder un petit peu pour moi", a-t-elle fait savoir.

Son mari Kevin s'était de son côté montré plus volubile. "On était dans une phase où on avait besoin tous les deux de réfléchir sur nous deux, sur plein de choses. (...) Je pense qu'on avait besoin de se retrouver un peu, de savoir quelles étaient nos priorités dans la vie. (...) Ma priorité, ça a toujours été le bonheur de ma famille et ça le restera. (...) Dans la vie il y a des hauts et des bas, je pense qu'il faut savoir les affronter. Je pense que ce petit break nous a fait du bien. En tout cas pour ma part. (...) C'était quelque chose d'obligatoire je pense. On a vécu beaucoup de choses cette année. On a décidé de se remettre bien. Je pense que fuir n'est pas quelque chose qui nous correspond. On a pris de face les soucis qu'on a et on va repartir sur des bases solides", avait-il déclaré.

Tout est bien qui finit bien donc pour le célèbre couple. Bien décidés à se redonner une chance, ils viennent d'ailleurs de vivre un moment romantique à deux au beau milieu de la nature à l'occasion de l'anniversaire de Kevin.