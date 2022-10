Rupture choc de Laurent et Maud (ADP) : l'éleveur entame déjà un nouveau chapitre, son ex le soutient

Samedi 1er octobre, la nouvelle est tombée via le compte Snapchat de Jeremstar. Maud et Laurent, couple formé dans L'amour est dans le pré en 2019, ont rompu. "On n'est plus ensemble, on avait des objectifs privés et professionnels différents (...). Je vais m'accrocher", avait confié le timide éleveur. Maud, elle, ne s'est pas exprimée alors que c'est elle qui prenait la parole pour le duo sur les réseaux sociaux.

Comme l'a fait savoir Laurent dimanche 2 octobre, il a un nouveau compte Instagram (loloadpsaison14). Le précédent était en effet celui du couple... qui n'est plus. D'ailleurs, il a fait la promotion de son nouveau compte sur leur page, précisant qu'elle serait bientôt clôturée. Et Maud dans tout ça ? Silence total ou presque... Le dernier post du fil commun date du 18 août pour un nouvel appel à l'aide à leur communauté. Cela veut-il dire que le couple est séparé depuis cet été ? La réponse est non puisque Laurent avait précisé à Jeremstar que leur séparation était "très récente". Maud a tout de même fait une toute petite apparition en story de leur compte. Republiant des messages de soutien, elle a écrit : "Merci pour vos gentils messages, votre amour et votre bienveillance. Ce compte va bientôt être clôturé." Et de repréciser le nom du nouveau compte de Laurent. Un joli geste pour lui.

Maud avait tout quitté pour Laurent. La Suisse, où elle vivait, son travail de serveuse qu'elle adorait tant et elle a toujours tout fait pour l'aider à surmonter les crises traversées pas sa ferme, soulevant des fonds pour lui - qui au final sont devenus synonymes de galères. En 2019, lors du bilan, ils parlaient même d'avoir un enfant : "Je suis heureuse avec toi et avec tes enfants [Laurent est déjà papa de deux enfants, NDLR]. Il me manque un tout petit morceau et je suis persuadée qu'un jour on sera des parents."

Alors que s'est-il passé ? Laurent évoque des objectifs privés différents, cela concerne-t-il le mariage ? Le désir d'enfant ? Peut-être... Concernant les objectifs professionnels différents, peut-être voulait-elle autre chose que de continuer de vivre dans une ferme en faillite...

Ce que tout le monde attend à présent c'est qu'elle s'exprime. Elle fera peut-être à travers une interview, un message sur leur compte commun avant sa fermeture, ou sur son propre compte. En tout cas, Laurent ne cache pas devoir "s'accrocher" pour tenir le coup après cette rupture, le silence de Maud semble manifester aussi la douleur et la déception qu'elle ressent.